В КФУ им. В. И. Вернадского открыта военная кафедра. На обучении — более сотни курсантов

Это более ста человек. В октябре будет произведен набор на подготовку офицеров… Сейчас армия России — это лидер по модернизации, лидер по оснащению, и все понимают, что военная кафедра — это большие возможности. Многие из ребят хотят, конечно, стать защитниками Родины, тем более с учетом нашего региона, его истории, опыта, культуры. Отбор был жесткий. В итоге мы набрали стройных и подтянутых ребят, в глазах у которых гордость. Тем более у них такие наставники. Возглавляет кафедру генерал-майор Александр Александров, остальные преподаватели — полковники и подполковники, у которых за плечами огромный опыт, — сообщил журналистам и.о. ректора КФУ Андрей Фалалеев. Материально-техническую базу кафедры формировали из двух источников: КФУ и минобороны РФ.
Что касается требований к кандидату, желающему получить военное образование при КФУ: Согласно положения о проведении конкурсного отбора, приниматься будут обучающиеся 2-х курсов — юноши, которые не достигли 30-летнего возраста, всех факультетов, форм обучения, бюджетной и коммерческой основы. Квота в этом году небольшая, всего 156 человек. Из них офицеров запаса — 48 и 108 сержантов запаса соответственно. Предварительный конкурсный отбор будет проводится в военных комиссариатах по месту постановки на учет юношей, обучающихся в КФУ, где они пройдут медицинское освидетельствование и профессионально-психологический отбор. Те, кто успешно справится с этими двумя позициями, будет допущены к основному отбору, который пройдет в университете, — сообщил начальник учебной части, заместитель начальника военной кафедры, полковник запаса Сергей Марченко. Сержанты запаса обучаются 2 года — 3−6 семестр, а офицеры запаса 2,5 года с 4 семестра 2 курса.