В КФУ им. В. И. Вернадского открыта военная кафедра. На обучении — более сотни курсантов

Это более ста человек. В октябре будет произведен набор на подготовку офицеров… Сейчас армия России — это лидер по модернизации, лидер по оснащению, и все понимают, что военная кафедра — это большие возможности. Многие из ребят хотят, конечно, стать защитниками Родины, тем более с учетом нашего региона, его истории, опыта, культуры. Отбор был жесткий. В итоге мы набрали стройных и подтянутых ребят, в глазах у которых гордость. Тем более у них такие наставники. Возглавляет кафедру генерал-майор Александр Александров, остальные преподаватели — полковники и подполковники, у которых за плечами огромный опыт, — сообщил журналистам и.о. ректора КФУ Андрей Фалалеев. Материально-техническую базу кафедры формировали из двух источников: КФУ и минобороны РФ.