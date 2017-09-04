При благоустройстве двора на ул. Комсомольской нашли останки солдат времён войны

Источник: Калининград.Ru

Люди [строители] оказались несведущими. У меня спросили: «Вы знаете, мы тут выкопали сейчас череп, кости». Я говорю: «Так нельзя тогда трогать, не трогайте». «А, может, здесь раньше немецкое кладбище было?» Я говорю: «Я о кладбище ничего не слышала. Даже если здесь оставшийся фрагмент после английской бомбёжки, после этих бомбардировок, то всё равно вы должны [работы] приостановить», — рассказала жительница соседнего дома Ольга Разугина.

На месте обнаружили две каски, предположительно СШ-40, которые использовались бойцами Красной Армии. Однако прораб исполнителя работ, компании БЛТА, который представился Александром, заявил журналистам, что человеческих останков при проведении работ найдено не было. Прибывший на территорию поисковик Руслан Хисамов опроверг слова застройщика.

Молодцы с охраны памятников ребята, они довольно оперативно приехали. Плюс сейчас здесь наши поисковики. Разговариваем с прорабом, который ведёт работы, объясняем, что необходимо было сразу же сообщить о находке, приостановить работы. Потому что мы сейчас видим фрагменты черепа, который раздробил экскаватор. Похоже, основная часть костей ушла куда-то вместе с грунтом, — сказал поисковик.