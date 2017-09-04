В Ростове состоится Областной день профессий

Организатором мероприятия выступает Управление государственной службы занятости населения региона.
В ходе Дня профессий все желающие смогут пройти онлайн-собеседование с работодателями из разных частей региона, также здесь будут работать мобильные офисы центров занятости населения, а специалисты службы занятости проведут профориентационное тестирование по выбору профессии.
Помимо этого, 7 сентября крупные предприятия Ростова-на-Дону, такие как «Ростсельмаш», «Роствертол», «Атлантис-Пак» проведут День открытых дверей для школьников, в ходе которого ребята познакомятся с азами востребованных профессий, пройдут тренинги, деловые игры и консультации.