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10:50 (мск), источник: Деловое сообщество

В Ростове состоится Областной день профессий

В четверг, 7 сентября, на площадке бизнес-центра «Аметист» в КЦ «ДонЭкспоцентр» с 11 часов начнется Областной день профессий.

Организатором мероприятия выступает Управление государственной службы занятости населения региона.

В ходе Дня профессий все желающие смогут пройти онлайн-собеседование с работодателями из разных частей региона, также здесь будут работать мобильные офисы центров занятости населения, а специалисты службы занятости проведут профориентационное тестирование по выбору профессии.

Помимо этого, 7 сентября крупные предприятия Ростова-на-Дону, такие как «Ростсельмаш», «Роствертол», «Атлантис-Пак» проведут День открытых дверей для школьников, в ходе которого ребята познакомятся с азами востребованных профессий, пройдут тренинги, деловые игры и консультации.

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