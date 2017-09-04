Дожди с грозами обрушатся на Приморье в среду, 6 сентября
В четверг, 7 сентября, давление над краем начнет расти, площадь распространения осадков уменьшится.
В четверг, 7 сентября, давление над краем начнет расти, площадь распространения осадков уменьшится.
Владивосток, 4 сентября, PrimaMedia.
Большую часть этой недели характер погоды в Приморском крае будет носить неустойчивый характер. В среду, 6 сентября, к краю подойдут фронтальные разделы циклона, смещающегося над Хабаровским краем. Пройдут небольшие и умеренные дожди, местами с грозами, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на Примпогоду.
В четверг, 7 сентября, давление над краем начнёт расти, площадь распространения дождей уменьшится, осадки сохранятся лишь местами.
В конце рабочей недели фронтальные разделы очередного циклона, смещающегося по северу Приморья, вновь принесут дожди.
Фон дневных температур сохранится в пределах +22…+26°C. По ночам станет теплее, край будет прикрыт облачностью и минимальные температуры не опустятся ниже +8…+16°C.
Во Владивостоке преимущественно без осадков. Лишь в середине недели при прохождении фронтальных разделов возможен небольшой дождь. Ночные температуры +15…+18°C, днем воздух будет прогреваться до +22…+26°C.