Дожди с грозами обрушатся на Приморье в среду, 6 сентября

Источник: PrimaMedia.ru

Владивосток, 4 сентября, PrimaMedia.

Большую часть этой недели характер погоды в Приморском крае будет носить неустойчивый характер. В среду, 6 сентября, к краю подойдут фронтальные разделы циклона, смещающегося над Хабаровским краем. Пройдут небольшие и умеренные дожди, местами с грозами, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на Примпогоду.

В четверг, 7 сентября, давление над краем начнёт расти, площадь распространения дождей уменьшится, осадки сохранятся лишь местами.

В конце рабочей недели фронтальные разделы очередного циклона, смещающегося по северу Приморья, вновь принесут дожди.

Фон дневных температур сохранится в пределах +22…+26°C. По ночам станет теплее, край будет прикрыт облачностью и минимальные температуры не опустятся ниже +8…+16°C.