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10:50 (мск), источник: PrimaMedia.ru

Дожди с грозами обрушатся на Приморье в среду, 6 сентября

В четверг, 7 сентября, давление над краем начнет расти, площадь распространения осадков уменьшится.

Источник: PrimaMedia.ru

Владивосток, 4 сентября, PrimaMedia.

Большую часть этой недели характер погоды в Приморском крае будет носить неустойчивый характер. В среду, 6 сентября, к краю подойдут фронтальные разделы циклона, смещающегося над Хабаровским краем. Пройдут небольшие и умеренные дожди, местами с грозами, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на Примпогоду.

В четверг, 7 сентября, давление над краем начнёт расти, площадь распространения дождей уменьшится, осадки сохранятся лишь местами.

В конце рабочей недели фронтальные разделы очередного циклона, смещающегося по северу Приморья, вновь принесут дожди.

Фон дневных температур сохранится в пределах +22…+26°C. По ночам станет теплее, край будет прикрыт облачностью и минимальные температуры не опустятся ниже +8…+16°C.

Во Владивостоке преимущественно без осадков. Лишь в середине недели при прохождении фронтальных разделов возможен небольшой дождь. Ночные температуры +15…+18°C, днем воздух будет прогреваться до +22…+26°C.

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