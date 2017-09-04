5 сентября в Прикамье пройдёт «прямая линия» для родителей школьников

5 сентября в приемной Президента России в Пермском крае (г. Пермь, ул. Советская, 64) пройдет «прямая телефонная линия» для родителей школьников.

Специалисты ответят на вопросы по организации учебного процесса, обеспечению учебниками, предоставлению питания и его качеству, а также по всем темам, что волнуют родителей и педагогов в начале учебного года.

Обращения принимают с 11 до 12 часов по телефону (342) 217−68−90.