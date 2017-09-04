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10:50 (мск), источник: АиФ Прикамье

5 сентября в Прикамье пройдёт «прямая линия» для родителей школьников

С 11 до 12 часов можно будет пожаловаться на поборы, плохое питание или проконсультироваться на другие темы, связанные с учёбой.

5 сентября в приемной Президента России в Пермском крае (г. Пермь, ул. Советская, 64) пройдет «прямая телефонная линия» для родителей школьников.

Специалисты ответят на вопросы по организации учебного процесса, обеспечению учебниками, предоставлению питания и его качеству, а также по всем темам, что волнуют родителей и педагогов в начале учебного года.

Обращения принимают с 11 до 12 часов по телефону (342) 217−68−90.

Как сообщили в пресс-службе главного федерального инспектора, на вопросы родителей ответят представители министерства образования и науки Пермского края, Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Пермскому краю, аппарата Уполномоченного по правам ребенка в Пермском крае, а также Департамента образования администрации города Перми.

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