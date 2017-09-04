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11:14 (мск), источник: Prokazan.ru

Казанцы через интернет смогут зачислить детей в детсады и получить архивные справки

До конца текущего года еще 10 типов муниципальных услуг будут переведены в электронный вид. Об этом сообщил начальник Управления информационных технологий и связей Рифат Ханнанов в ходе делового понедельника.

Так, пять из них реализуются совместно с министерством информатизации и связи РТ — зачисление детей в детсады, выдача архивных справок, выписок и копий документов, подготовка и выдача градостроительного плана земельного участка, выдача справки (выписки) жителям жилых массивов, выдача парковочных разрешений инвалидам.

Другие пять услуг будут переведены совместно с управлением информационных технологий и связи Исполкома — согласование проекта размещения средства наружной информации, согласование архитектурно-градостроительного облика объекта (паспорт объекта), регистрация, оформление, выдача и продление разрешений (ордеров) на производство земляных работ, связанных с нарушением элементов наружного благоустройства, выдача разрешения на вырубку, кронирование или посадку деревьев и кустарников, выдача технических условий на отвод ливневых и талых вод на территории Казани.

Отмечается, что в планах до конца 2019 года в электронный вид перевести 44 типов муниципальных услуг.

 — Перевод муниципальных услуг в электронный вид проводится для удобства горожан, экономии их времени, автоматизации бизнес-процессов и уменьшения коррупционных рисков, — отметил Ханнанов.

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