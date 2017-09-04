В Самаре открыли движение по кольцу на Кирова/Московское

В понедельник утром, 4 сентября, свершилось долгожданное чудо — открыли движение по кольцу на пересечении Московского шоссе и проспекта Кирова, сообщает группа «Самарские водители». Теперь развязка работает в полном объеме. Что касается развязки на пересечении с Ракитовским шоссе, то, как пообещал губернатор Николай Меркушкин, на этой неделе ее также полностью откроют для движения.