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11:06 (мск), источник: Pro Город Самара

В Самаре открыли движение по кольцу на Кирова/Московское

Теперь развязка заработала полностью.

В понедельник утром, 4 сентября, свершилось долгожданное чудо — открыли движение по кольцу на пересечении Московского шоссе и проспекта Кирова, сообщает группа «Самарские водители». Теперь развязка работает в полном объеме. Что касается развязки на пересечении с Ракитовским шоссе, то, как пообещал губернатор Николай Меркушкин, на этой неделе ее также полностью откроют для движения.

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