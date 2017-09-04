Столица снова привыкает к рабочему режиму жизни

«С семи утра ждали 123 маршрутку. Нужно добраться до колледжа. Проехали два микроавтобуса с интервалом в 20 минут. Оба были переполнены и даже не остановились. Теперь ждем такси, иначе опоздаем».



«Жду уже минут 15. Весь транспорт переполнен».



«Вышла на 15 минут раньше обычного и уже минут 10 жду троллейбуса».



В Молдове с началом учебного года открылись более 1200 школ, гимназий и лицеев. В них насчитывается почти 340 тысяч учеников. В вузах страны обучается почти 75 тысяч студентов.