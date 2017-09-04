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10:51 (мск), источник: Publika.md

Столица снова привыкает к рабочему режиму жизни

Столица снова привыкает к рабочему режиму жизни. С началом учебного года и окончанием периода отпусков в общественном транспорте снова не протолкнуться, а дороги забиты автомобильными пробками.

Источник: Publika.md

«С семи утра ждали 123 маршрутку. Нужно добраться до колледжа. Проехали два микроавтобуса с интервалом в 20 минут. Оба были переполнены и даже не остановились. Теперь ждем такси, иначе опоздаем».

«Жду уже минут 15. Весь транспорт переполнен».

«Вышла на 15 минут раньше обычного и уже минут 10 жду троллейбуса».

В Молдове с началом учебного года открылись более 1200 школ, гимназий и лицеев. В них насчитывается почти 340 тысяч учеников. В вузах страны обучается почти 75 тысяч студентов.

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