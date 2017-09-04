Глава РЭЦ объяснил, почему «Маша и медведь» популярен на Ближнем Востоке

Говоря о сотрудничестве с ближневосточными странами, он отметил: «Здесь очень важно межрегиональное сотрудничество. Например, Ближний Восток хорошо поставляет товары из мусульманских регионов: Башкирии, Татарстана. Здесь много нюансов».

Фрадков в преддверии Восточного экономического форума рассказал, что недавно провел встречу с российскими аниматорами, где обсуждалось, что, согласно некоторым оценкам, бренд «Маша и медведь» входит в топ-5 анимационных брендов в мире.

«Этот мультфильм очень популярен в Китае, но также и на Ближнем Востоке. Вы знаете, почему? Потому что у Маши очень правильный платочек. Это совершенно другая логика», — пояснил глава РЭЦ РИА Новости.

По его словам, индустрия анимации в России становится одним из конкурентоспособных направлений. «Мы можем продавать эту продукцию на экспорт, помогать адаптировать мультфильмы с точки зрения языка, формата, продвижения. Такой опыт у нас тоже есть. Мы хотим договориться, чтобы это было более системно — это должна быть одновременно и выставочная деятельность, и франшиза, и продажа сувенирной продукции, которая нуждается в сертификации и так далее», — сказал собеседник агентства.