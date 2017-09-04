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12:21 (мск), источник: РИА Новости

Глава РЭЦ объяснил, почему «Маша и медведь» популярен на Ближнем Востоке

МОСКВА, 4 сен — РИА Новости/Прайм. Глава Российского экспортного центра Петр Фрадков объяснил, что помогло мультфильму «Маша и медведь» завоевать популярность на Ближнем Востоке.

Говоря о сотрудничестве с ближневосточными странами, он отметил: «Здесь очень важно межрегиональное сотрудничество. Например, Ближний Восток хорошо поставляет товары из мусульманских регионов: Башкирии, Татарстана. Здесь много нюансов».

Фрадков в преддверии Восточного экономического форума рассказал, что недавно провел встречу с российскими аниматорами, где обсуждалось, что, согласно некоторым оценкам, бренд «Маша и медведь» входит в топ-5 анимационных брендов в мире.

«Этот мультфильм очень популярен в Китае, но также и на Ближнем Востоке. Вы знаете, почему? Потому что у Маши очень правильный платочек. Это совершенно другая логика», — пояснил глава РЭЦ РИА Новости.

По его словам, индустрия анимации в России становится одним из конкурентоспособных направлений. «Мы можем продавать эту продукцию на экспорт, помогать адаптировать мультфильмы с точки зрения языка, формата, продвижения. Такой опыт у нас тоже есть. Мы хотим договориться, чтобы это было более системно — это должна быть одновременно и выставочная деятельность, и франшиза, и продажа сувенирной продукции, которая нуждается в сертификации и так далее», — сказал собеседник агентства.

«Для нас это все равно нечто большее — это вовлечение в культуру. Для нас задача — сформировать позитивный образ России, продвигать не столько сам мультик, сколько позитив. На неангажированных рынках это на самом деле работает», — подчеркнул он.

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