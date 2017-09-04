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10:55 (мск), источник: РИА Новости

Понедельник станет последним днем бабьего лета в Москве

МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. Понедельник в столичном регионе станет самым теплым днем осени, середина недели принесет сильные дожди, сообщили РИА Новости в погодном центре «Фобос».

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Источник: РИА Новости

«Сегодняшний день в Москве станет заключительным днем несостоявшегося бабьего лета, поскольку с севера уже надвигается холодный атмосферный фронт. Поэтому в течение дня облачность будет постепенно уплотняться, вечером пройдут первые небольшие дожди. Температура еще пока достаточно высокая: +14… +16 градусов в Москве и +12… +17 градусов по области. Северо-восточный ветер 4−9 метров в секунду», — отметил специалист центра.

По данным «Фобоса», уже со вторника погода начнет ухудшаться, пройдут кратковременные дожди, ночью будет 9−11 градусов тепла, днем воздух прогреется до 11−16 градусов тепла. Среда окажется самым ненастным днем этой недели. Из-за прихода в регион балканского циклона ожидается пасмурная погода и затяжные дожди, и +10… +12 градусов ночью, 14−16 градусов тепла в дневные часы.

«В четверг и пятницу в тыл циклона будут прорываться более холодные массы воздуха, температура понизится: ночью около 10 градусов тепла, днем +9… +14 градусов», — добавили в погодном центре.

1-я волна «бабьего лета» в Москве завершается
Во время загрузки произошла ошибка.
08:57 (мск)© Ньюстюб
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