Понедельник станет последним днем бабьего лета в Москве

Источник: РИА Новости

«Сегодняшний день в Москве станет заключительным днем несостоявшегося бабьего лета, поскольку с севера уже надвигается холодный атмосферный фронт. Поэтому в течение дня облачность будет постепенно уплотняться, вечером пройдут первые небольшие дожди. Температура еще пока достаточно высокая: +14… +16 градусов в Москве и +12… +17 градусов по области. Северо-восточный ветер 4−9 метров в секунду», — отметил специалист центра.

По данным «Фобоса», уже со вторника погода начнет ухудшаться, пройдут кратковременные дожди, ночью будет 9−11 градусов тепла, днем воздух прогреется до 11−16 градусов тепла. Среда окажется самым ненастным днем этой недели. Из-за прихода в регион балканского циклона ожидается пасмурная погода и затяжные дожди, и +10… +12 градусов ночью, 14−16 градусов тепла в дневные часы.