Москва потратит на закупку луковиц тюльпанов 157 млн рублей
Москва. 4 сентября. INTERFAX.RU — По итогам торгов определен поставщик посадочного материала для оформления цветников, сообщает
Москва. 4 сентября. INTERFAX.RU — По итогам торгов определен поставщик посадочного материала для оформления цветников, сообщает
Город приобретет 12 млн луковиц тюльпанов на 8 млн рублей дешевле стартовой цены — за 157 млн рублей.
В процедуре электронных торгов победила ООО «Деметра» которой предстоит обеспечить посадочным материалом для благоустройства 11 административных округов столицы, а также в ГБУ «Автомобильные дороги» и ГБУ «ЭВАЖД».
Больше всего цветов высадят в ТиНАО, ЦАО, ЗАО и вдоль столичных дорог. Заказчиком выступает ГБУ «Озеленение».