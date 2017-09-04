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10:48 (мск), источник: Интерфакс

Москва потратит на закупку луковиц тюльпанов 157 млн рублей

Москва. 4 сентября. INTERFAX.RU — По итогам торгов определен поставщик посадочного материала для оформления цветников, сообщает пресс-служба департамента города Москвы по конкурентной политике.

Источник: AP 2017

Город приобретет 12 млн луковиц тюльпанов на 8 млн рублей дешевле стартовой цены — за 157 млн рублей.

В процедуре электронных торгов победила ООО «Деметра» которой предстоит обеспечить посадочным материалом для благоустройства 11 административных округов столицы, а также в ГБУ «Автомобильные дороги» и ГБУ «ЭВАЖД».

Больше всего цветов высадят в ТиНАО, ЦАО, ЗАО и вдоль столичных дорог. Заказчиком выступает ГБУ «Озеленение».

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