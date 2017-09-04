Под Омском на установке стелы в честь Ермака открыли стрельбу
К 435-й годовщине со дня образования Сибирского казачьего войска и присоединения Сибири к Российскому государству в поселке
К 435-й годовщине со дня образования Сибирского казачьего войска и присоединения Сибири к Российскому государству в поселке
В церемонии открытия приняли участие представители регионального правительства, Омской Митрополии, казаки Омского отдела Сибирского Войскового казачьего общества — из Омска, Большеречья, Тары, Новоомской станицы, Одесского района.
Перед торжественным открытием перед иконой святого Николая был проведен молебен, после чего состоялось освящение стелы. Затем в честь
Завершилось праздничное открытие концертом с участием местных коллективов, тарского ансамбля «Казачья песня» и трио «Наследие» из Одесского района.