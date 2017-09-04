Под Омском на установке стелы в честь Ермака открыли стрельбу

Перед торжественным открытием перед иконой святого Николая был проведен молебен, после чего состоялось освящение стелы. Затем в честь казаков-первооткрывателей и их атамана Ермака реконструкторы из клуба «Кованая рать — Служилые люди Сибири» дали салют из стрелецких орудий.