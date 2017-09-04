Волгоградцев приглашают на арт-фестиваль Pipl Fest

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» организаторы, на мероприятие съедутся талантливые представители творческих профессий Волгограда и близлежащих городов. «В формате open-air гости смогут погрузиться в музыку, которую будут играть сразу с двух сцен, насладиться выставками современных художников, послушать лекции о сфере творчества и многое другое», — добавили организаторы.

Организаторы отмечают, что специально для гостей договорились об усилении маршрутов автобусов, курсирующих до аэропорта, а также предусмотрели бесплатную стоянку для тех, кто приедет на своем авто.