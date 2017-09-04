Волгоградцев приглашают на арт-фестиваль Pipl Fest
Фестиваль творчества Pipl Fest пройдет 16 сентября на территории Международного аэропорта Волгоград.
Фестиваль творчества Pipl Fest пройдет 16 сентября на территории Международного аэропорта Волгоград.
Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» организаторы, на мероприятие съедутся талантливые представители творческих профессий Волгограда и близлежащих городов. «В формате
Так, участников фестиваля будут ждать следующие зоны: «главная сцена», «электронная сцена», «галерея», «танцплощадка», «гаражка», «лекторий», «практикум», «кинотеатр», «фудкорт», «зоны отдыха», «action-зона».
Организаторы отмечают, что специально для гостей договорились об усилении маршрутов автобусов, курсирующих до аэропорта, а также предусмотрели бесплатную стоянку для тех, кто приедет на своем авто.
Мероприятие пройдет с 12:00 до 22:00.