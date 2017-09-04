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15:23 (мск), источник: РИАЦ

День города отметят во всех районах Волгограда

Основные праздничные мероприятия, посвященные 428-летию Волгограда, пройдут 9 и 10 сентября. В преддверии подготовки города к Чемпионату мира по футболу 2018 года праздник пройдет под девизом «Волгоград — город спортивных достижений!».

Источник: РИАЦ

Для жителей и гостей города-героя подготовили насыщенную программу, которая начнется еще 8 сентября. В этот день на территории лагеря «На¬дежда» в Советском районе пройдет фестиваль пляжных видов спорта, который начнется в 10.00. А в 13.00 в парке «Русь» по ул. Краснополянской состоится районная военно-спортивная игра «Хронограф». Завершатся праздничные мероприятия этого дня во Дворце культуры профсоюзов концертом «Песни Окуджавы на Волге», который начнется в 18.30.

На следующий день, 9 сентября, уже начнется масштабное празднование Дня города. В 9.00 на площади Павших Борцов пройдет выставка пожарной и спасательной техники, а также ретро-фестиваль «Моторы Сталинграда». В 9.30 на Центральной набережной состоится чемпионат России по фристайл-мотокроссу. А через час, в 10.00, там же стартует легкоатлетический забег «Волгоградская миля». Также на Центральной набережной пройдут праздничный концерт Волгоградской академии МВД (начало в 12.00) и городской спортивный турнир «Street WorkOut — 2017» (начало в 16.00). На пересечение ул. Аллея Героев и ул. Советская с 15.00 будет работать интерактивная площадка «Welcome to Volgograd».

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В этот же день состоится множество фестивалей. Так, у площади «Царицынской оперы» с 11.30 до 14.00 пройдет фестиваль национальностей и народностей. В Комсомольском саду с 12.00 до 18.00 состоится гастрономический фестиваль «Вкусный город». На Центральной набережной с 15.00 до 19.00 можно будет посетить фестиваль энергосбережения «Вместе ярче!» А с 18.00 до 20.30 всех ждут в ЦПКиО на молодежный творческий фестиваль «ПАРковка».

На следующий день, 10 сентября, основные мероприятия состоятся на Центральной набережной. Здесь волгоградцы увидят продолжение чемпионату России по фристайл-мотокроссу на Центральной набережной в 10.30. В 11.00 пройдет конкурс-фестиваль современного искусства «Волгоград — город спорта, город-мечта!», а в 12.00 начнут работу интерактивные площадки «Выше волан — 2017!», «Роль науки в спорте». В 13.30 начнется эстрадно-цирковое представление «Фантасмагория», в 16.00 — фестиваль уличных субкультур «Сила стиля». Завершится празднование в 19.00 гала-концертом «Волгоград — арена Побед!», хедлайнером которого станет группа «Ума Турман», и праздничным фейреверком в 22.00.

Помимо общегородских, в Волгограде состоятся и районные праздничные мероприятия. Так, в Красноармейском районе 9 сентября на набережной с 10.00 до 15.00 пройдут городская зарядка и турнир по стритболу. Праздничную программу организуют также ТОСы «Южный» и «Буревестник». А на бульваре им. Энгельса в 18.00 начнется программа «Поющий арт-бульвар». 10 сентября с 10.00 до 12.00 и с 18.00 до 20.00 пройдет акция «Трамвай желаний» по маршруту трамвая № 11 (от ост. «Пролетарская» до трамвайно-троллейбусного депо № 3 по ул. 40 лет ВЛКСМ, 66). А в 18.00 начнутся сразу две концертные программы на набережной и бульваре им. Энгельса.

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В Кировском районе в рамках празднования Дня города 8 сентября пройдет праздничное мероприятие «Пристань моя — это именно он, Кировский — самый любимый район!» в парк семейного досуга. Начало в 17.00. 9 и 10 сентября на набережной им. Владимира Высоцкого состоится открытый чемпионат Волгоградской области по суточному пробегу «Смопревосхождение». Старт в 11.00.

В Советском районе 9 сентября по проспекту Университетскому 107 пройдет Районный конкурс «Папа, мама, я — спортивная семья». Начало в 12.00.

В Ворошиловском районе 9 сентября в 11.00 в детском городском парке состоится праздник «Самый-самый Волгоград». А в сквере им. Саши Филиппова в этот же день в 18.00 начнется концертная программа «С днем рождения, Волгоград!».

В Центральном районе празднование сосредоточится в Комсомольском саду. Здесь с 12.00 до 22.00 9 сентября пройдут выставка фотографий «Мой город» в формате «Фотосушка», Массовый пленэр для всех желающих «Яркие мгновения», Конкурс детских рисунков на асфальте «Родному городу посвящается…», джем-сейшн волгоградских кавер-групп и открытый опен-эйр по латино-американским танцам. А в Центральном парке культуры и отдыха в этот день состоится мероприятие «Папа, мама, я — спортивная семья», которое начнется в 16.00.

В Дзержинском районе 8 сентября в Доме культуры «Гумракский» пройдет Торжественный концерт «Любимый город — Волгоград!». Начало в 18.00. А 9 сентября в парке «Семейный» в 18.00 состоится парад спортивных достижений.

В Краснооктябрьском районе 8 сентября пройдет тематический квест и будут работать интерактивные площадки в парк «70 лет Победы». Начало праздничного мероприятия в 17.00. А в парк культуры и отдыха им. Ю. А. Гагарина в этот день состоится танцевальная ретро-площадка для жителей района, которая откроется в 16.00. А 10 сентября здесь же состоится концертно-развлекательная программа. Начало в 17.00.

В Тракторозаводском районе 8 сентября в парке Аттракционов в 12.00 пройдет акция «Здоровый город». А 9 сентября здесь же состоится сразу три концерта: в 10.00 — «Город детства», в 15.00 — «Знают взрослые и дети — лучше спорта нет на свете!», а в 17.00 — «Волгоград — город моей судьбы».

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