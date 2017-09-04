Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: названа причина бегства ведущих с «Первого канала»
Су-30СМ ВКС РФ сбил крылатую ракету над Черным морем
Из-за стычки между пассажиром и стюардессой экстренно сел самолет
Непредвиденные последствия санкций против РФ обеспокоили ФРГ
Путина удивил отказ фермерши, не давшей ему попить молока
«Харви» затопил Техас «Жители ждут на крышах, а вокруг плавают крокодилы»
45 лет Кэмерон Диаз: за что мы любим актрису
Риз Уизерспун с дочерью на премьере фильма «В гостях у Элис»
Полчища комаров атаковали автомобиль рыбака (и захватили его)
«Урал» 8х8: фото секретного армейского танковоза
«Порошенко пошел еще дальше» — эксперт о просьбах Киева к США
Новая БМП «Курганец» может сбивать «Джавелины» США
Маленькая грудь стала новым модным трендом
Не дать слабину: чем жертвуют российские спортсменки ради успеха
Догилева с горечью озвучила сумму своей пенсии - СМИ
Фото Ходченковой в купальнике удивили поклонников
Путина удивил отказ фермерши, не давшей ему попить молока
Сотни мусульман вышли на акцию протеста в Москве
Фоторепортажи
17Королевская катастрофа
11Солнечное затмение над США
10:59 (мск), источник: Вести - Калининград

Пропавшую 12-летнюю школьницу нашли в 80-ти километрах от Калининграда

Сотрудники оперативно-сыскного отдела совместно с коллегами из уголовного розыска УМВД России по городу Калининграду разыскали живой и здоровой 12-летнюю Злату Р.

Школьница самовольно ушла из приюта вечером 30 августа. К ее поискам привлекли сотни полицейских со всех районов области, волонтеров и представителей средств массовой информации.

«Оперативники разыскали девочку в ночь на 2 сентября в 80-ти километрах от Калининграда — в выявленном ими притоне для употребления спиртных напитков в городе Черняховске. Там же в состоянии сильного алкогольного опьянения находилась лишенная родительских прав безработная 45-летняя мать девочки вместе со своим сожителем. Полицейские доставили в отдел и опросили всех граждан, находившихся в данном помещении. Школьница пояснила, что решение покинуть приют она приняла самостоятельно», — рассказала начальник пресс-службы УМВД России по Калининградской области Светлана Поставничая.

По предварительным данным, за время отсутствия в отношении Златы не было совершено каких-либо противоправных действий. В понедельник она вернется к занятиям в школе. Инспекторы по делам несовершеннолетних продолжают проверку по факту произошедшего — им предстоит выяснить причины и обстоятельства самовольного ухода девочки из приюта, а также решить вопрос о привлечении к ответственности организатора притона.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
 Известный журналист представил доказательства того, что Мишель Обама транссексуал
Оштрафованы организаторы гонки, в которой разбился известный ведущий
Трамп подтвердил готовность применять ядерное оружие против КНДР
Россия выходит на восстановление темпов экономического роста
Ассанж предупредил Трампа о последствиях отмены торговли с КНР
Сборная России по волейболу выиграла чемпионат Европы
Совфед предлагает высылать из РФ за «нежелательное поведение»
Актер из «Матильды» опубликовал «письмо Серебренникова»
Мария Шарапова завершила борьбу на US Open
Спорт
Фундамент к Токио-2020: волейболисты РФ стали чемпионами Европы Эта победа стала первой для обновленного состава национальной команды
Авто
Под Нижним Новгородом рабочие проложили дорогу «сквозь» дом (видео) Вернувшиеся с заработков хозяева разрушенного строения немало удивились
Hi-Tech
Конец эпохи смартфонов: названы основные причины Различные проблемы, которые препятствуют добыче этих ключевых полезных ископаемых, скорее всего, приведут к их глобальному дефициту в будущем
Кино
Галкин и Баста устроили «антибаттл» на «Первом канале» В первом выпуске программы «Сегодня вечером» новый ведущий сразится с наставником «Голоса» в рэп-поединке
Недвижимость
Тест: Угадайте архитектурный стиль по фото
Все больше россиян отказываются от ипотеки
Для жителей частных домов "коммуналка" станет дороже
Банки нашли способ сделать ипотеку доступнее
Леди
В моду вошел стробинг для волос (фото) Почему стробинг уже сейчас можно объявить самым перспективным осенним трендом в окрашивании волос, расскажем в нашей статье. И заодно покажем, как все это выглядит.
Дети
Беременную Светлану Светикову довели до истерики Звезда мюзиклов рассказала о нападках.
Все о ремонте
Ремонт в условиях ограниченного бюджета: экономим грамотно
Студия в светло-серых тонах: проект в Москве
Как оформить комнату школьника: 10 идей
Дизайн прихожей: как сделать её удобной и функциональной
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь