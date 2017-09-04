Пропавшую 12-летнюю школьницу нашли в 80-ти километрах от Калининграда

Школьница самовольно ушла из приюта вечером 30 августа. К ее поискам привлекли сотни полицейских со всех районов области, волонтеров и представителей средств массовой информации.

«Оперативники разыскали девочку в ночь на 2 сентября в 80-ти километрах от Калининграда — в выявленном ими притоне для употребления спиртных напитков в городе Черняховске. Там же в состоянии сильного алкогольного опьянения находилась лишенная родительских прав безработная 45-летняя мать девочки вместе со своим сожителем. Полицейские доставили в отдел и опросили всех граждан, находившихся в данном помещении. Школьница пояснила, что решение покинуть приют она приняла самостоятельно», — рассказала начальник пресс-службы УМВД России по Калининградской области Светлана Поставничая.