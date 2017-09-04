В Воронеже пройдет митинг памяти расстрелянных в Песчаном логу

Песчаный лог — место захоронения 450 мирных жителей и советских военнопленных, расстрелянных в 1942 году. При оккупации правобережной части города больных и раненых из больниц и госпиталей собрали в три здания и сообщили им об эвакуации в села Орловку и Хохол. Погрузив всех в машину, немецкие солдаты опустили брезенты, чтобы раненые и пленные не видели, куда их везут. Машины остановились у неглубокого песчаного лога, раненых заставили сойти на землю, столкнули в овраг и расстреляли в упор. Тех, кто сопротивлялся, убили прикладом. Среди погибших было 35 детей. На захоронение указала жительница Воронежа Анна Попова, которая случайно уцелела во время расстрела. После войны на братской могиле установили памятник.