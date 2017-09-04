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11:01 (мск), источник: РИА "Воронеж"

В Воронеже пройдет митинг памяти расстрелянных в Песчаном логу

Сбор состоится у братской могилы 6 сентября.

Источник: РИА "Воронеж"

Общегородской митинг к 75-летию трагедии в Песчаном логу начнется у памятной стелы на братской могиле № 565 в 11:00 среды, 6 сентября, сообщила пресс-служба мэрии. Организаторы — управа Советского района и управление культуры Воронежа. В мероприятии примут участие представители Совета ветеранов, учащиеся школ и военных вузов, общественности.

Песчаный лог — место захоронения 450 мирных жителей и советских военнопленных, расстрелянных в 1942 году. При оккупации правобережной части города больных и раненых из больниц и госпиталей собрали в три здания и сообщили им об эвакуации в села Орловку и Хохол. Погрузив всех в машину, немецкие солдаты опустили брезенты, чтобы раненые и пленные не видели, куда их везут. Машины остановились у неглубокого песчаного лога, раненых заставили сойти на землю, столкнули в овраг и расстреляли в упор. Тех, кто сопротивлялся, убили прикладом. Среди погибших было 35 детей. На захоронение указала жительница Воронежа Анна Попова, которая случайно уцелела во время расстрела. После войны на братской могиле установили памятник.

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