В День города в Самаре состоится салют и множество культурных событий
В воскресенье, 10 сентября, в Самаре пройдет празднование Дня города, сообщила
В воскресенье, 10 сентября, в Самаре пройдет празднование Дня города, сообщила
В 12:00 начнут работать площадки на набережной возле спуска по ул. Маяковского. Здесь будет установлена сцена для музыкантов. Перед жителями города и его гостями выступят лауреаты Грушинского фестиваля, фестиваля «Виват Баян», а также барабанщики, музыканты симфонического оркестра филармонии, джазмены.
На Безымянном спуске, между улицами Полевой и Маяковского, самарские актеры покажут представления на «Театральной сцене».
Много интересных событий ожидается на второй набережной Волги. Ее разобьют на пять тематических площадок. На каждой для гостей организуют отдельную программу развлечений.
На Чкаловском спуске разместится «Молодая сцена» с площадками от форума iВолга, движения WorldSkills Russia и фестиваля «Студенческая весна». Тут же будут расположены игровые площадки для детей, на которых вырастет сказочный городок.
В 16:00 здесь начнется большой
Основным местом праздника станет участок набережной у Полевого спуска, в районе памятника князю Засекину. В программе — выступления музыкантов, выставка военной техники и наград, которые получил город в разное время, показательные полеты пилотных групп «Соколы России» и парад кораблей на воде.
В завершении праздника, в 22.00, в районе спуска по ул. Полевой зрители увидят красочный фейерверк, посвященный Дню города.