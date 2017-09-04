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11:11 (мск), источник: ИА Башинформ

В Уфе на могиле Васили Фаттаховой установят памятник

УФА, 4 сен 2017. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.26 сентября в 14 часов на Южном кладбище Уфы на Аллее славы состоится открытие памятника заслуженной артистке РБ и РТ Василе Фаттаховой.

Об этом сообщается на официальной странице певицы в соцсетях. Всех желающих приглашают почтить память народной любимицы.

Василя Фаттахова скончалась в январе прошлого года из-за осложнений после родов. Ей было 36 лет.

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