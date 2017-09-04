В Уфе на могиле Васили Фаттаховой установят памятник
УФА, 4 сен 2017. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.26 сентября в 14 часов на Южном кладбище Уфы на Аллее славы состоится открытие памятника заслуженной артистке РБ и РТ Василе Фаттаховой.
УФА, 4 сен 2017. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.26 сентября в 14 часов на Южном кладбище Уфы на Аллее славы состоится открытие памятника заслуженной артистке РБ и РТ Василе Фаттаховой.
Об этом сообщается на официальной странице певицы в соцсетях. Всех желающих приглашают почтить память народной любимицы.
Василя Фаттахова скончалась в январе прошлого года