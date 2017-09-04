Разделяйка спешит на помощь. За сбор мусора школьникам РТ заплатят баллами

Источник: Аргументы и факты

Мусор не того сорта

В 2018 году Татарстан начнет внедрять систему раздельного сбора мусора. Но для начала надо понять, как это работает, что можно сортировать, а что нет. Мало кто знает, что в Казани уже действуют группы активистов, которые добровольно ходят на субботники и учат этому других. В одном из таких субботников приняла участие и корреспондент «АиФ-Казань». Нам предстояло убраться на берегу Казанки вдоль улицы Гаврилова. Горожане часто приезжают сюда на пикники и шашлыки, оставляя после себя пластиковые и стеклянные бутылки, алюминиевые банки и прочий мусор.

«Когда мы с моей девушкой впервые вышли на субботник к Казанке, это сложно было назвать экологической акцией, ведь нас было двое, — рассказывает инициатор субботника, студент Артём Камалетдинов. — Потом к нам начали присоединяться друзья — мы выносили мусор втроём, вчетвером. Мешков с мусором становились всё больше, его просто некуда было девать. Мы не могли его доставить на пункты приёма или перерабатывающие заводы и не находили людей, которые бы помогли нам в этом. Наконец, нашлась фирма, которая откликнулась и предоставила машину для вывоза мусора в свои пункты приёма вторсырья. Благодаря этому акция привлекла внимание большего числа горожан, а не только наших друзей и знакомых».

Вместе с остальными активистами корреспондент «АиФ-Казань» получила рабочую экипировку — перчатки и большой плотный мусорный мешок. Сначала даже не верилось, что его можно заполнить, тем более, что нужно было собирать только один вид мусора — стеклянный. Но, как оказалось, в приёмных пунктах вторсырья стекло «уважают» во всех его видах — бутылки, банки, даже битое стекло принимают безоговорочно. Так что вскоре первый мешок был заполнен до отказа. Поднять его не было сил, пришлось прибегнуть к мужской помощи. Благо, среди активистов представителей сильного пола было большинство.

А вот к другим видам сырья переработчики, как оказалось, относятся более разборчиво. К примеру, в качестве макулатуры не принимают упаковки типа «тетрапак» от соков, молока и других напитков. Дело в том, что такие коробки многослойные — там есть картон, алюминий, пластик, поэтому он сложный в переработке, и за неё никто не берётся.

В качестве пластика принимают ящики, полиэтиленовые и пластиковые трубы, ПЭТ-бутылки и крышки от них, поликарбонат, тару из-под бытовой химии, шампуней, косметики. А вот одноразовые стаканы и боксы, а также шуршащие пакеты и плёнку, в которую часто заворачивают хлеб, переработчики не берут, так как их сложно использовать в качестве вторсырья. Не жалуют они и металл от консервных банок, и металлические крышки от стеклотары, а принимают в качестве металла только алюминиевые банки.

Больной вопрос

Мусор с берега Казанки, который невозможно разделить по категориям, отправляется в отдельный мешок — к несортируемым отходам. В Татарстане переработчиков мало, поэтому они диктуют свои условия. Несмотря на то, что технологии позволяют использовать в качестве вторсырья самый разный мусор, пока что основная масса его уходит для захоронения на полигоны.

Особенно остро стоит вопрос утилизации опасных бытовых отходов. К примеру, в Татарстане нет ни одного пункта приёма алкалиновых батареек, которые относятся к отходам второго класса опасности, и ртутных ламп первого класса опасности. Обезвреживать такие отходы настолько дорого, что те, кто этим занимается, выставляют за свои услуги непомерную плату. Если тем, кто сдаёт макулатуру, алюминий, пластик и стекло в приёмных пунктах ещё и платят, то за утилизацию опасных отходов желающим, скорее всего, самим пришлось бы доплатить переработчику.

«Мы готовим проект по утилизации ртутных ламп, — объясняет соорганизатор экологической акции, представитель одной из компаний по приёму вторсырья в Казани Ян Наумов. — Оборудование для этого есть, сейчас оно проходит сертификацию. В ближайшее время мы сможем озвучить своё предложение городским властям».

К слову, это не первый проект по утилизации опасных отходов. Так, одна из компаний, завод которой расположен в Подмосковье, уже пыталась зайти в республику и установить за свой счёт специальные контейнеры, но от предложения отказались, так как оно бы встало татарстанцам в копеечку.

«Утилизацией батареек занимался всего один завод в России — челябинский, — поясняет начальник отдела обращения с отходами минстроя РТ Рустем Богданов. — Пока он приостановил работу на время продления лицензии, но скоро продолжит её. Кроме того, для реализации федерального проекта “Экобокс” уже построили завод по переработке батареек в Подмосковье. Уже прошёл первый раунд переговоров с представителями этого федерального проекта, и велика вероятность, что они будут осуществлять сбор, вывоз и утилизацию отдельных видов отходов под крылом у регионального оператора. Речь идёт о ртутных лампах различной длины, энергосберегающих лампах, ртутных градусниках и батарейках. Но пока стоимость участия в проекте слишком высока и может отразиться на тарифе для населения, так что мы от него отказались. Теперь республика изучает возможность и целесообразность создания на своей территории завода по утилизации опасных отходов. Очевидно, что систему сбора таких отходов надо внедрять. Почему бы не попробовать организовать её самостоятельно на базе регионального оператора».

Напомним, первый шаг к этому Татарстан уже сделал. В этом году из бюджета РТ выделили субсидии на приобретение контейнеров — экобоксов — более 4 млн руб. Казани и около 2 млн руб. Набережным Челнам. Если учесть, что самые дешёвые контейнеры стоят 18 тыс. рублей, то в столице РТ на эти деньги смогут установить примерно 220 экобоксов, а в автограде — около 110.

Школьные экобоксы

Что же касается сетчатых коробок для пластиковых бутылок, стоящих на контейнерных площадках, то участники субботника не считают, что их можно назвать частью системы раздельного сбора мусора. Скорее, это бизнес фирм, которые изымают полезные фракции для дальнейшей перепродажи. Сами активисты, большинство из которых студенты, готовы иметь на кухне по два ведра для сбора вторсырья и неперерабатываемых отходов. Но в целом татарстанцев ещё предстоит подготовить к внедрению этой системы.

«Приступать к раздельному сбору надо сначала в тех районах, где люди готовы его принять, чтобы не получить отрицательный опыт, — считает Рустем Богданов. — План неслучайно рассчитан на 10 лет, ведь не одна страна в мире не переходила на раздельный сбор мусора одномоментно. Если мы резко ударимся в развитие инфраструктуры раздельного мусора, то можно ждать астрономического роста тарифов. Так что пока нельзя сказать, когда точно появятся экобоксы на конкретных площадках. Региональный оператор будет развивать инфраструктуру раздельного сбора постепенно и исключительно в соответствии с экономической целесообразностью».

Параллельно нужно вести разъяснительную работу с населением, а возможно, на первых порах даже придумать стимулы, чтобы приучить татарстанцев к «сортировке на дому».

«Нужно начать с детей, — уверен Ян Наумов. — Так что с сентября мы предложим внедрить раздельный сбор мусора в казанских школах. Планируем раздавать учителям и школьникам тематические буклеты, главный герой которых мальчик по имени Разделяйка. Распределять мусор по разным контейнерам можно будет прямо в школе. Здесь будут принимать макулатуру и другое вторсырьё, которое ребята нашли дома. В школьном пункте приёма будут весы. Кто больше соберёт, тот получит больше баллов. Зачёт можно вести как личный, так и классный, и общешкольный, а баллы тратить на канцтовары, технику, ремонт и другие нужды школ. Следить за количеством баллов можно будет на интернет-странице, привязанной к республиканскому образовательному порталу. На восьмикубовые закрытые контейнеры наша компания выделит порядка 12 млн руб. Начать хотим с образовательных учреждений Авиастроительного и Ново-Савиновского районов, а до конца учебного года попробуем охватить все 179 школ».