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18:22 (мск), источник: Русская служба Би-би-си

Искусственный интеллект против человека: кто победит?

Роботы становятся частью нашей жизни. Некоторую работу машины с искусственным интеллектом уже делают не хуже, чем человек.

Например, в Японии робота научили проводить буддистские погребальные церемонии. А в США уже несколько месяцев несет дежурство робот-охранник, который может прогнозировать преступления.

Во время загрузки произошла ошибка.

Китай, по данным Голдман Сакс, уже через пару лет обгонит США в сфере искусственного интеллекта и роботизации экономики, пишет CNBC.

BBC В данном материале на законных основаниях могут быть размещены дополнительные визуальные элементы. "Русская служба Би-би-си" не несет ответственности за их содержимое.
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