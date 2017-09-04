Искусственный интеллект против человека: кто победит?
Роботы становятся частью нашей жизни. Некоторую работу машины с искусственным интеллектом уже делают не хуже, чем человек.
Роботы становятся частью нашей жизни. Некоторую работу машины с искусственным интеллектом уже делают не хуже, чем человек.
Например, в Японии робота научили проводить буддистские погребальные церемонии. А в США уже несколько месяцев несет дежурство
Китай, по данным Голдман Сакс, уже через пару лет обгонит США в сфере искусственного интеллекта и роботизации экономики, пишет CNBC.