Большой десантный корабль «Азов» откроют для посещения
8 сентября большой десантный корабль Черноморского флота «Азов» прибудет в Ростовскую область.
8 сентября большой десантный корабль Черноморского флота «Азов» прибудет в Ростовскую область.
Экипаж примет участие в торжествах по случаю 950-летия основания города Азова. Как сообщили в
Примечательно, что корабль прибудет после выполнения задач по боевой подготовке. Отметим, что при переходе Керченского пролива «Азов» впервые пройдёт под недавно установленной аркой Крымского моста. Это станет событием не только для военных моряков, но и для строителей объекта.