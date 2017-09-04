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12:30 (мск), источник: ГТРК "Дон-ТР"

Большой десантный корабль «Азов» откроют для посещения

8 сентября большой десантный корабль Черноморского флота «Азов» прибудет в Ростовскую область.

Источник: ГТРК "Дон-ТР"

Экипаж примет участие в торжествах по случаю 950-летия основания города Азова. Как сообщили в пресс-службе ЮВО, планируется, что в период стоянки судно будет открыто для посещения.

Примечательно, что корабль прибудет после выполнения задач по боевой подготовке. Отметим, что при переходе Керченского пролива «Азов» впервые пройдёт под недавно установленной аркой Крымского моста. Это станет событием не только для военных моряков, но и для строителей объекта.

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