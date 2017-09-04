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12:16 (мск), источник: Город Казань.KZN.RU

До 14 сентября в Казани частично ограничено движение по ул. Муштари

(Город Казань KZN.RU, 4 сентября). С 4 по 14 сентября в Казани частично закрыта ул. Муштари. Движение ограничено около дома № 18.

Источник: Город Казань.KZN.RU

Закрытие связано с работами по прокладке электрического кабеля, сообщает Комитет внешнего благоустройства Казани. Исполнительный комитет города просит автомобилистов быть внимательными и следовать требованиям временных дорожных знаков.

Схема организации движения.

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