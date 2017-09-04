Фанаты ФК «Кубань» настаивают на встрече с губернатором
В интернете размещена петиция, авторы которой требуют ответов от руководства края на вопросы о терпящей бедствие команде.
В интернете размещена петиция, авторы которой требуют ответов от руководства края на вопросы о терпящей бедствие команде.
Текст обращения подписали более ста футбольных болельщиков.
Представители фанатского движения и болельщики клуба настаивают на личной встрече с губернатором края и его заместителем, курирующим спорт.
«В 15-м году мы вам поверили. Пытались поверить и позже, когда стали появляться новости, что ФК “Кубань” начинает “умирать”. У нас теплилась надежда даже тогда, когда из команды побежали игроки, а в обратном направлении посыпались обращения футболистов с требованиями погасить долги. Вы уверяли нас, что выход будет найден, что всё идёт хорошо и в рабочем режиме. Вы даже нашли “спасителя”… Но господин Литвак, видимо, вовремя понял, что к чему. Огромные долги клуба перед игроками, кредиторами. Бесконечные судебные тяжбы, закрытая заявка, команда на дне турнирной таблицы, размытые высказывания об “обнулении клуба”, непонятные попытки реорганизации и ноль информации о будущем. Это то, что мы сейчас имеем в сезоне, когда главной команде края исполняется 90 лет», — пишут болельщики в тексте петиции.
В ходе встречи, если она состоится фанаты рассчитывают получить ответы на острые вопросы.
Как сообщал «Югополис», в начале апреля нынешнего года
Однако в середине мая стало известно о том, что Арбитражный суд Краснодарского края принял к производству заявление ООО «Ростовская управляющая компания» о банкротстве футбольного клуба «Кубань».
В конце июня нынешнего года стало известно о том, что Арбитражный суд Краснодарского края рассмотрел и принял к производству иск от одного из кредиторов футбольного клуба «Кубань» почти на 1,6 млн рублей в рамках рассмотрения дела о банкротстве клуба, инициированного инспекцией федеральной налоговой службы № 4.
Ранее «Югополис» сообщал о том, что игроки «Кубани» грозили заблокировать начало чемпионата
Недавно стало известно о том, что ОАО «Новоросцемент» подало иск в Арбитражный суд Краснодарского края о взыскании с ФК «Кубань» задолженности в 150 млн рублей.