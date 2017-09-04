Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Титановая месть: РФ планирует удар по промышленности США - Салин
Су-30СМ ВКС РФ сбил крылатую ракету над Черным морем
Кадыров назвал условие отказа поддерживать позицию России
«Вы перешли все возможные черты»: глава СБУ обратился к главе ФСБ
Путина удивил отказ фермерши, не давшей ему попить молока
Ядерный заряд в небе над Японией: мировая реакция Эксперты отмечают, что действия Пхеньяна — во многом спровоцированы Вашингтоном, Токио и Сеулом
СМИ: Госдеп США опасается ответных мер со стороны России
Коган умер после визита в коммерческую клинику
«ЗИЛ Брежнева» продают за 54 млн рублей
Как оформить ДТП без ошибок: инструкция
Грубое поведение: Пугачева уволила Гребенщикова - СМИ
СМИ: Располневшая Собчак подверглась критике Сети
В моду вошел цвет под названием «ром и масло» (фото)
Как сейчас живет Гуф и с кем встречается
Догилева с горечью озвучила сумму своей пенсии - СМИ
Фото Ходченковой в купальнике удивили поклонников
Путина удивил отказ фермерши, не давшей ему попить молока
Сотни мусульман вышли на акцию протеста в Москве
Фоторепортажи
9Празднование Курбан-байрама
17Королевская катастрофа
15:41 (мск), источник: Югополис

Фанаты ФК «Кубань» настаивают на встрече с губернатором

В интернете размещена петиция, авторы которой требуют ответов от руководства края на вопросы о терпящей бедствие команде.

Источник: Югополис

Текст обращения подписали более ста футбольных болельщиков.

Представители фанатского движения и болельщики клуба настаивают на личной встрече с губернатором края и его заместителем, курирующим спорт.

«В 15-м году мы вам поверили. Пытались поверить и позже, когда стали появляться новости, что ФК “Кубань” начинает “умирать”. У нас теплилась надежда даже тогда, когда из команды побежали игроки, а в обратном направлении посыпались обращения футболистов с требованиями погасить долги. Вы уверяли нас, что выход будет найден, что всё идёт хорошо и в рабочем режиме. Вы даже нашли “спасителя”… Но господин Литвак, видимо, вовремя понял, что к чему. Огромные долги клуба перед игроками, кредиторами. Бесконечные судебные тяжбы, закрытая заявка, команда на дне турнирной таблицы, размытые высказывания об “обнулении клуба”, непонятные попытки реорганизации и ноль информации о будущем. Это то, что мы сейчас имеем в сезоне, когда главной команде края исполняется 90 лет», — пишут болельщики в тексте петиции.

В ходе встречи, если она состоится фанаты рассчитывают получить ответы на острые вопросы.

Как сообщал «Югополис», в начале апреля нынешнего года вице-губернатор Краснодарского края Андрей Коробка, курирующий клуб, заявлял о том, что вопрос о предполагаемом банкротстве футбольного клуба «Кубань» не рассматривается. По его словам, у клуба «есть текущие задолженности», но руководство «Кубани» работает над этим вопросом.

Однако в середине мая стало известно о том, что Арбитражный суд Краснодарского края принял к производству заявление ООО «Ростовская управляющая компания» о банкротстве футбольного клуба «Кубань».

В конце июня нынешнего года стало известно о том, что Арбитражный суд Краснодарского края рассмотрел и принял к производству иск от одного из кредиторов футбольного клуба «Кубань» почти на 1,6 млн рублей в рамках рассмотрения дела о банкротстве клуба, инициированного инспекцией федеральной налоговой службы № 4.

Ранее «Югополис» сообщал о том, что игроки «Кубани» грозили заблокировать начало чемпионата из-за долгов по зарплате. В начале июня стало известно, что ФК «Кубань» задолжал игрокам и кредиторам 2,5 млрд рублей. По имеющейся информации, в настоящее время руководство клуба погасило часть долгов перед игроками. Однако бывший главный тренер команды Дан Петреску 17 июля подал жалобу на футбольный клуб в Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне. По словам агента румынского специалиста Николая Пырнэу, клуб по-прежнему не хочет отдавать Петреску долг по зарплате.

Недавно стало известно о том, что ОАО «Новоросцемент» подало иск в Арбитражный суд Краснодарского края о взыскании с ФК «Кубань» задолженности в 150 млн рублей.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
Омбудсмен рассказала о школьнике, обвиняемом в убийстве сверстника на Кубани
Серебренникова оставили под домашним арестом
Кейт Миддлтон ждет третьего ребенка
Партия «Единая Россия» создала собственный «университет»
ВЦИОМ напомнил Жириновскому о популярности Лаврова у россиян
Защита математика Дмитрия Богатова обратилась в ЕСПЧ
ВГТРК прекратила трансляцию Euronews на «Культуре»
Тренер Уильямс: Не стоит помогать Шараповой вернуться на вершину
Спорт
Фундамент к Токио-2020: волейболисты РФ стали чемпионами Европы Эта победа стала первой для обновленного состава национальной команды
Авто
ГАЗ показал внедорожники, о которых мечтают джиперы В Нижнем Новгороде всерьёз задумались над созданием широкой линейки экстремальных внедорожников, а также продолжают дорабатывать полноприводный «Соболь»
Hi-Tech
Фото: «Крымский мост» из космоса. Как снимают на МКС Российский космонавт разместил в своем твиттере фотографии Севастополя и Керченского пролива, сделанные с борта МКС
Кино
Юлия Меньшова извинилась за «нервный» выпуск «Сегодня вечером» Новый выпуск популярного субботнего шоу «Первого канала» впервые прошел без участия Андрея Малахова
Недвижимость
В России ужесточат санкции за долги за свет
Тарифы на капремонт в Петербурге в 2018 году останутся прежними
Отделка как элемент декора: 11 идей для вашего дома
В России изменилась тройка лидеров рынка ипотеки
Леди
В моду вошел стробинг для волос (фото) Почему стробинг уже сейчас можно объявить самым перспективным осенним трендом в окрашивании волос, расскажем в нашей статье. И заодно покажем, как все это выглядит.
Дети
Сын Боярской и Матвеева очаровал публику Пятилетний Андрей впервые вышел в свет.
Все о ремонте
Ремонт в условиях ограниченного бюджета: экономим грамотно
Студия в светло-серых тонах: проект в Москве
Как оформить комнату школьника: 10 идей
Дизайн прихожей: как сделать её удобной и функциональной
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь