Фанаты ФК «Кубань» настаивают на встрече с губернатором

Источник: Югополис

Текст обращения подписали более ста футбольных болельщиков.

Представители фанатского движения и болельщики клуба настаивают на личной встрече с губернатором края и его заместителем, курирующим спорт.

«В 15-м году мы вам поверили. Пытались поверить и позже, когда стали появляться новости, что ФК “Кубань” начинает “умирать”. У нас теплилась надежда даже тогда, когда из команды побежали игроки, а в обратном направлении посыпались обращения футболистов с требованиями погасить долги. Вы уверяли нас, что выход будет найден, что всё идёт хорошо и в рабочем режиме. Вы даже нашли “спасителя”… Но господин Литвак, видимо, вовремя понял, что к чему. Огромные долги клуба перед игроками, кредиторами. Бесконечные судебные тяжбы, закрытая заявка, команда на дне турнирной таблицы, размытые высказывания об “обнулении клуба”, непонятные попытки реорганизации и ноль информации о будущем. Это то, что мы сейчас имеем в сезоне, когда главной команде края исполняется 90 лет», — пишут болельщики в тексте петиции.

В ходе встречи, если она состоится фанаты рассчитывают получить ответы на острые вопросы.

Как сообщал «Югополис», в начале апреля нынешнего года вице-губернатор Краснодарского края Андрей Коробка, курирующий клуб, заявлял о том, что вопрос о предполагаемом банкротстве футбольного клуба «Кубань» не рассматривается. По его словам, у клуба «есть текущие задолженности», но руководство «Кубани» работает над этим вопросом.

Однако в середине мая стало известно о том, что Арбитражный суд Краснодарского края принял к производству заявление ООО «Ростовская управляющая компания» о банкротстве футбольного клуба «Кубань».

В конце июня нынешнего года стало известно о том, что Арбитражный суд Краснодарского края рассмотрел и принял к производству иск от одного из кредиторов футбольного клуба «Кубань» почти на 1,6 млн рублей в рамках рассмотрения дела о банкротстве клуба, инициированного инспекцией федеральной налоговой службы № 4.

Ранее «Югополис» сообщал о том, что игроки «Кубани» грозили заблокировать начало чемпионата из-за долгов по зарплате. В начале июня стало известно, что ФК «Кубань» задолжал игрокам и кредиторам 2,5 млрд рублей. По имеющейся информации, в настоящее время руководство клуба погасило часть долгов перед игроками. Однако бывший главный тренер команды Дан Петреску 17 июля подал жалобу на футбольный клуб в Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне. По словам агента румынского специалиста Николая Пырнэу, клуб по-прежнему не хочет отдавать Петреску долг по зарплате.