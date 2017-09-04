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12:04 (мск), источник: АиФ Уфа

Студенты-очники и школьники Башкирии могут ездить на электричках за полцены

Льготный проезд для этой категории населения возобновился с 1 сентября.

50-процентная скидка от стоимости билета вводится с 1 сентября для студентов очной системы обучения и школьников при проезде в пригородных поездах. Об этом сообщает пресс-служба Башкортостанской пригородной пассажирской компании.

Получить скидку можно при предъявлении студенческого, ученического билетов или справки из школы. К льготной категории относятся также учащиеся средних специальных заведений, школ-интернатов и приравненных к ним учебных организаций. Срок действия льготы — до 31 декабря, затем право на нее продлевается. Таким образом, например, поездка в уфимской городской электричке «Толпар» от Демы до Шакши для этой группы льготников обойдется в 9 рублей.

По данным Башкортостанской ППК, из общей численности перевезенных пассажиров, практически каждый десятый является учащимся.

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