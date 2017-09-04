Студенты-очники и школьники Башкирии могут ездить на электричках за полцены
Льготный проезд для этой категории населения возобновился с 1 сентября.
Льготный проезд для этой категории населения возобновился с 1 сентября.
50-процентная скидка от стоимости билета вводится с 1 сентября для студентов очной системы обучения и школьников при проезде в пригородных поездах. Об этом сообщает
Получить скидку можно при предъявлении студенческого, ученического билетов или справки из школы. К льготной категории относятся также учащиеся средних специальных заведений,
По данным Башкортостанской ППК, из общей численности перевезенных пассажиров, практически каждый десятый является учащимся.