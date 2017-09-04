Точную копию машины из фильма «Такси» продают в Ростове

В Ростове-на-Дону владелец Peugeot 406, которая была превращена в копию автомобиля из фильма «Такси», выставил ее на продажу за 1 млн руб. Обычная стоимость машины составляет около 900 тыс. рублей, однако «изюминку» ему придает автограф французского актера Сами Насери, исполнителя главной роли в известной киносаге, который он оставил в ходе проведения кинофестиваля Bridge of Arts в донской столице. Также, по мнению владельца, ценности автомобилю добавило и само переоборудование — оно стоило ему 40 тыс. руб.