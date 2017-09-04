В Сочи пройдет ежегодный «Сахарный Марафон»
Традиционный «Сахарный Марафон» по скайраннингу пройдет в Сочи 9 сентября.
Традиционный «Сахарный Марафон» по скайраннингу пройдет в Сочи 9 сентября.
Как сообщили «Югополису» организаторы забега, принять участие в скоростном восхождении на горную вершину Псеашха Сахарная (3189 метров) планируют 220 бегунов со всей России.
В этом году доступны 4 дисциплины: «Марафон», «Классика», «Туризм», «Лайт». Дистанции марафона разбиты на этапы, каждому соответствует контрольное время прохождения.
Самая длинная дистанция соревнований идёт в зачёт четвертого этапа Кубка России по альпинизму в дисциплине «скайраннинг-марафон».
К участию в соревнованиях допускаются все желающие, достигшие 18 лет и имеющие соответствующий горный опыт. На дистанцию «Лайт» допускаются участники с 14 лет, при наличии письменного согласия родителей.
Спортсменам необходимо пройти регистрацию, не иметь медицинских противопоказаний, иметь при себе страховку от несчастного случая и соответствующие снаряжение.
Заявки принимаются до 5 сентября.
Маршрут марафона пройдет по известным местам Кавказского государственного природного биосферного заповедника, которые в обычное время закрыты для посещения туристами.