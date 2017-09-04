Студентам Иркутского госуниверситета назначили стипендии президента и правительства России
Минобрнауки России поддержало девять из 11-ти заявок.
Минобрнауки России поддержало девять из 11-ти заявок.
Шестерым студентам Иркутского государственного университета назначены стипендии президента и правительства РФ, причем три аспиранта будут получать оба вида государственной поддержки. Отметим, что Минобрнауки России поддержало девять из 11-ти заявок, поданных аспирантами университета. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на
Стипендии президента и правительства России РФ назначаются студентам и аспирантам, достигшим выдающихся успехов в учебе и научных исследованиях. Это должно подтверждаться статьями в ведущих рецензируемых научных изданиях и открытиями, а также значение имеет статус победителя конкурса грантов для молодых ученых.
«Оба вида стипендий будут получать аспирант физического факультета Андрей Холмогоров. В сфере его научных интересов — новые возможности применения GPS, спутниковых одночастотных навигационных наблюдений для диагностики ионосферы; аспирант Педагогического института Иван Морозов, он занимается экологическими особенностями популяций таежного клеща на территории Сибири и Дальнего Востока; аспирант исторического факультета Илья Уланов, тема его исследований — древнее гончарство
Аспиранты физического факультета Анастасия Бондаренко и Владимир Самолига, аспирант химического факультета Надежда Лагода вошли в число получателей стипендии правительства РФ.
ИГУ стал единственным вузом Иркутской области, учащиеся которого вошли в список стипендиатов.