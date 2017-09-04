Прививочная кампания против гриппа стартовала в НСО

«Напомню, что, благодаря прививочной работе, жизнь человечества увеличилась с 30 лет в средние века до 80 лет сегодня, — сообщил VN.ru министр здравоохранения Новосибирской области Олег Иванинский. — Именно прививки помогли победить многие серьезные заболевания: чума, оспа, туляремия и так далее. Если говорить о гриппе, то, несмотря на множество инсинуаций о вакцинах гриппа, что якобы они не помогают, опыт прошлого года показывает: у нас не было вспышек заболеваемости. Из числа людей, которые заболели гриппом, прививки делали 1%. Все остальные не были привиты. Может, конечно, такое случиться, что заболеет привитый человек. Но отмечу, что подавляющее число людей, которые в прошлом году были привиты, спокойно пережили эпидемию».