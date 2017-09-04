Прививочная кампания против гриппа стартовала в НСО

«В предыдущем эпидсезоне за счет средств федерального бюджета было привито 874 тысячи человек, что составляет 31,7% от населения области. В эпидемическом сезоне 2017−2018 годов за счет бюджетных средств планируется привить 1 миллион 159 тысяч человек или 42% от населения региона», — подчеркнул замминистра.
Как сообщила главный инфекционист Новосибирской области Лариса Позднякова, для обеспечения оказания медицинской помощи больным с ОРВИ и гриппом на территории Новосибирской области функционируют 32 стационара, имеющие инфекционные отделения, в том числе два инфекционных стационара в Новосибирске.
В больницах региона имеется достаточный запас медикаментов и оборудования для оказания специализированной помощи больным гриппом, ОРВИ, дезинфицирующих средств и средств индивидуальной защиты.
«Напомню, что, благодаря прививочной работе, жизнь человечества увеличилась с 30 лет в средние века до 80 лет сегодня, — сообщил VN.ru министр здравоохранения Новосибирской области Олег Иванинский. — Именно прививки помогли победить многие серьезные заболевания: чума, оспа, туляремия и так далее. Если говорить о гриппе, то, несмотря на множество инсинуаций о вакцинах гриппа, что якобы они не помогают, опыт прошлого года показывает: у нас не было вспышек заболеваемости. Из числа людей, которые заболели гриппом, прививки делали 1%. Все остальные не были привиты. Может, конечно, такое случиться, что заболеет привитый человек. Но отмечу, что подавляющее число людей, которые в прошлом году были привиты, спокойно пережили эпидемию».
Обязательной вакцинации против гриппа подлежат лица из групп риска: дети с 6 месяцев, учащиеся 1−11 классов, студенты и преподаватели, медики, беременные женщины, пенсионеры, призывники, люди с хроническими заболеваниями, в том числе с заболеваниями легких, сердечно-сосудистыми заболеваниями, метаболическими нарушениями и ожирением.
Пройти вакцинацию против гриппа могут не только жители региона из групп риска, но и все желающие.