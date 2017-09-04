Школьников Дона стали учить здоровому питанию в обязательном порядке

О том, что такой предмет нужно ввести в донских школах, впервые заявил губернатор Ростовской области Василий Голубев на Всероссийском форуме продовольственной безопасности, который прошел весной в донской столице. На встрече много говорилось о том, что могут сделать власти для повышения уровня здоровья нации. И тогда глава региона пообещал ввести пилотный проект на Дону. И слово свое сдержал. Поскольку проект пилотный, школам дали максимальную свободу в организации обучения, но за выполнением поручения губернатора будет следить совместно сотрудники сразу нескольких областных министерств и ведомств, включая минздрав и министерство образования.

Судя по опросам, большинство родителей пока не слышали о новом предмете, но с энтузиазмом поддержали инициативу донских властей.

— Наш сын — жуткий сладкоежка. И у нас постоянные истерики из-за того, что мы ограничиваем сладости. В этом году как раз идем в первый класс, и вместе с учителями попробуем скорректировать рацион, — делится планами молодая мама Юля Подолянко. — Я думаю, что этот предмет будет одним из самых полезных во всем школьном курсе.

Многие родители жалуются, что «подсадили» детей на фастфуд и надеются при помощи школы, например, отучить их от еженедельных походов в Макдональдс. Задача педагогов — заинтересовать маленького слушателя. А еще привлечь в процесс обучения семью. В программе специально много заданий для дома. Родители не только будут помогать ребенку, но и, глядишь, сами обзаведутся парой-тройкой полезных гастрономических привычек. Ведь у многих взрослых с этим тоже проблемы.

«Основы здорового питания» — не отдельный урок. Занятия будут проводить и учителя-предметники, и классные руководители и даже медработники. Как было сказано выше, школам дают некоторую свободу при составлении учебного плана, то есть можно будет поэкспериментировать. Например, как стало известно «РГ», в одной из ростовских школ могут ввести бесплатные овощные нарезки, которые на переменках будут доступны всем малышам. Ребенок может в любое время подойти и положить себе столько овощей, сколько хочется. Директор школы говорит, что такая практика успешно показала себе в школах Финляндии. Сейчас идут переговоры с местными фермерами. Если они согласятся продавать морковку, капусту и свеклу по низким ценам, то это может быть интересным ноу-хау.

Власти намерены поощрять такие креативные школы. Как рассказали в правительстве области, лучшие педагогические наработки будут отбирать и тиражировать в других школах. А затем, вполне вероятно, этот опыт можно будет экстраполировать и на другие российские регионы.

— Современной школе как раз недостает таких практических уроков, которые бы отвечали насущным потребностям детей, — считает учитель информатики Николай Чернов. — Сегодня нужно заставлять детей не зубрить информацию, а скорее учиться думать, прививать им правильный образ жизни и образ мыслей. Уроки здорового питания — это как раз то, что нужно.

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