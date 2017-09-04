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12:39 (мск), источник: АиФ Волгоград

В Волгограде переймут опыт благоустройства города у Саратова

Андрей Бочаров заявил, что местным властям необходимо перенять опыт создания зон отдыха для горожан у саратовских коллег.

Волгоградские власти будут ориентироваться на Саратов при благоустройстве областного центра.

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в областной администрации, так, чиновники переймут опыт саратовских коллег при создании пешеходной зоны в центре города, в которую будет включена площадь Павших борцов. В Саратове подобный проект уже начали реализовывать. Власти расширили пешеходную зону на улице Волжской за счет того, что сделали проезжую часть прогулочной зоной. Сейчас ее протяженность составляет 2,3 километра, но в будущем она будет достигать 8 километров.

«Потребности наших жителей одинаковы: недостаточно общественных пространств, где можно гулять, отдыхать. Опыт Саратова для нас интересен», — заявил Андрей Бочаров.

Глава Волгоградской области также поставил перед сити-менеджером регионального центра задачу позаимствовать опыт у саратовских коллег и при создании культурных объектов — на днях в Саратове открылся Дворец шахмат — трехэтажный образовательный центр.

Напомним, что в настоящее время и Волгоградская, и Саратовская области являются участниками федерального проекта «Формирование комфортной городской среды».

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