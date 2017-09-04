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12:17 (мск), источник: РИА "Воронеж"

В Воронеже дорожный ремонт завершили на 55 улицах

Дорожники завершили ремонт на 55 воронежских улицах в рамках приоритетного проекта Минтранса РФ «Безопасные и качественные дороги», сообщила пресс-служба мэрии в понедельник, 4 сентября.

Источник: пресс-служба мэрии Воронежа

Верхний слой дорожного покрытия заменят на 63 магистральных улицах. Работы продолжаются на улицах Пушкинская, Героев Сибиряков, Матросова, Тимирязева, Карпинского, Дубровина, Просторная, Землячки.

Ремонт стартовал 3 апреля 2017 года. В городе отремонтируют более 152 км автодорог. Почти все работы проводятся ночью. К 4 сентября площадь уложенного покрытия достигла 2,2 млн кв. м (92% от плана), отфрезерованного — 2,17 млн кв. м (98%). Работы приняли на площади Ленина, Ленинском проспекте, проспекте Патриотов, бульваре Победы, улицах Ворошилова, Димитрова, Ильюшина, Пешестрелецкая, Писателя Маршака, Софьи Перовской, Лебедева. Экономия средств позволила провести дополнительные работы на улицах Ломоносова и Новосибирская.

В рамках проекта «Безопасные и качественные дороги» в 2017—2018 году в Воронежской городской агломерации отремонтируют 410 км дорог. В 2017 году работы развернутся на улицах областного центра, в 2018 году — на дорогах Рамонского, Семилукского, Новоусманского, Каширского, Верхнехавского и Хохольского районов.

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