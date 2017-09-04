Здание Азово-Донского банка на ул. Куйбышева отреставрируют до конца года
МБУ Самары «Духовой оркестр» объявило аукцион на выполнение работ по реставрации объекта культурного наследия «Здание
МБУ Самары «Духовой оркестр» объявило аукцион на выполнение работ по реставрации объекта культурного наследия «Здание
Уточненное наименование здания — «Дом самарского купца первой гильдии Бобермана с помещениями
Согласно документации закупки, подрядчику предстоит провести работы по ремонту кровли, балконов, реставрации наружных дверных проемов, главного фасада и лепного декора (в том числе воссоздать лепной декор по подлинной детали и по вновь изготовленной модели), работы по реставрации и воссозданию исторических дверных заполнений, по реставрации и воссозданию исторических оконных заполнений и прочее.
Все работы должны быть выполнены до 15 декабря.
Начальная максимальная стоимость контракта составляет 12,1 млн рублей.
Подрядчика должны определить 25 сентября.