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12:27 (мск), источник: Volga News

Здание Азово-Донского банка на ул. Куйбышева отреставрируют до конца года

МБУ Самары «Духовой оркестр» объявило аукцион на выполнение работ по реставрации объекта культурного наследия «Здание Азово-Донского банка», расположенного в Самаре на ул. Куйбышева, 68−70.

Уточненное наименование здания — «Дом самарского купца первой гильдии Бобермана с помещениями Азовско-Донского Коммерческого Банка. Дома купцов Кожевниковых». Информация об этом опубликована на портале госзакупок.

Согласно документации закупки, подрядчику предстоит провести работы по ремонту кровли, балконов, реставрации наружных дверных проемов, главного фасада и лепного декора (в том числе воссоздать лепной декор по подлинной детали и по вновь изготовленной модели), работы по реставрации и воссозданию исторических дверных заполнений, по реставрации и воссозданию исторических оконных заполнений и прочее.

Все работы должны быть выполнены до 15 декабря.

Начальная максимальная стоимость контракта составляет 12,1 млн рублей.

Подрядчика должны определить 25 сентября.

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