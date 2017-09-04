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12:26 (мск), источник: Volga News

В Тольятти проходит выставка работ Сальвадора Дали

В краеведческом музее Автограда 31 августа открылась выставка «Сальвадор Дали. Священное послание», сообщает корреспондент Волга Ньюс. Экспозицию из частного итальянского собрания предоставила московская компания «Артгид».

Великий провокатор и мистификатор Сальвадор Дали представил в 105 графических работах собственное видение вечных сюжетов Ветхого и Нового Завета. Строительство Вавилонской башни, распятие Христа и другие библейские истории вдохновили великого испанца на необузданные сюрреалистические фантазии. Это экспрессивные образы, полные тайны и недосказанности. Толковать и расшифровывать их — большое удовольствие для настоящего любителя искусства.

А началась эта история в 1963 году, когда итальянский миллиардер Джузеппе Альбаретто предложил Сальвадору Дали проиллюстрировать новое издание Библии. Выбор библейских тем сделал сам Дали. В том же и следующем годах он создал 105 этих работ в смешанной технике, сочетающей акварель, гуашь, тушь, пастель и карандаш. Позднее эти произведения были переведены в литографии. Полстолетия назад, в 1967 году, в Италии было отпечатано первое уникальное издание Библии с иллюстрациями Сальвадора Дали. Это издание в переплете из белой кожи и тесненного золота, инкрустированное драгоценными камнями, вышло в свет с благословения Папы Римского, который одним из первых получил его в подарок. Потом книга была несколько раз переиздана в разных европейских странах.

Впрочем, библейские мотивы в творчестве Дали были и раньше, и позже. Порой он представлял Христа центром первозданной Вселенной, а порой, со свойственной ему провокационностью, представлял себя Спасителем мира. Между прочим, и само имя Сальвадор в переводе означает — Спаситель.

На открытии выставки представитель компании «Артгид» Сергей Строганов рассказал тольяттинцам о создании этой уникальной коллекции и о некоторых секретах творчества Сальвадора Дали. А их у него было немало. Так, он по окончании работы иногда стрелял из ружья в литографский камень для придания произведению определенной фактуры — чтобы литографии были похожи на фрески. А для изображения священной крови в произведениях, иллюстрирующих страсти Христовы, Дали использовал кровь улиток.

Церемония открытия выставки вполне соответствовала духу жизни и творчества великого испанца. Каждый мог почувствовать себя немножко Дали, приставив к носу бутафорские усы характерной для художника формы — с тоненькими кончиками, вздернутыми вверх. Кстати сам Сальвадор Дали свою благосклонность к повышенному вниманию публики к его внешности объяснял так: «Пока все разглядывают мои усы, я, укрывшись за ними, делаю свое дело».

Гостям выставки на ее открытии были розданы чупа-чупсы, логотип которых был также создан этим испанским художником.

Экспозицию «Сальвадор Дали. Священное послание» можно увидеть в выставочном зале Тольяттинского краеведческого музея (по адресу ул. Баныкина, 14) до 19 ноября.

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