Хабаровск — в десятке самых привлекательных российских городов
От Владивостока город отстает на пять строчек рейтинга.
От Владивостока город отстает на пять строчек рейтинга.
Почти 50 тыс голосов набрал Хабаровск во Всероссийском
Лидирует Пенза, за нее отдали 190 тыс голосов, чуть более 184 тыс раз пользователи выбрали Владикавказ. Замыкает тройку — Владивосток, его «лайкнули» 138 тыс раз.
Помочь Хабаровску подняться выше в национальном рейтинге можно на сайте проекта до 30 декабря. При этом не требуется регистрация, но голосовать чаще 1 раза в сутки нельзя.
«Город России — национальный выбор» стартовал в 2012 году. Цель проекта — возрождение интереса к истории русских городов, формирование гордости и бережного отношения к культурному, историческому и архитектурному наследию России.
По мнению авторов проекта,
На сайте размещена полезная информация об истории и культуры городов, представлены фото и описаны самые известные памятники. У голосующих есть также возможность оставить свой комментарий на виртуальной странице любого населенного пункта. В народном рейтинге представлены 83 города.
Кстати, Хабаровск находился среди победителей три раза подряд. Только последние два года административный центр сдает свои позиции.