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12:17 (мск), источник: Хабаровский край сегодня

Хабаровск — в десятке самых привлекательных российских городов

От Владивостока город отстает на пять строчек рейтинга.

Почти 50 тыс голосов набрал Хабаровск во Всероссийском интернет-проекте «Город России — национальный выбор». Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», в настоящее время город находится на 9 строчке рейтинга.

Лидирует Пенза, за нее отдали 190 тыс голосов, чуть более 184 тыс раз пользователи выбрали Владикавказ. Замыкает тройку — Владивосток, его «лайкнули» 138 тыс раз.

Помочь Хабаровску подняться выше в национальном рейтинге можно на сайте проекта до 30 декабря. При этом не требуется регистрация, но голосовать чаще 1 раза в сутки нельзя.

«Город России — национальный выбор» стартовал в 2012 году. Цель проекта — возрождение интереса к истории русских городов, формирование гордости и бережного отношения к культурному, историческому и архитектурному наследию России.

По мнению авторов проекта, город-победитель получит дополнительный импульс для дальнейшего развития.

На сайте размещена полезная информация об истории и культуры городов, представлены фото и описаны самые известные памятники. У голосующих есть также возможность оставить свой комментарий на виртуальной странице любого населенного пункта. В народном рейтинге представлены 83 города.

Кстати, Хабаровск находился среди победителей три раза подряд. Только последние два года административный центр сдает свои позиции.

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 Хабаровск - в десятке самых привлекательных российских городов
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