В Кишиневе бездомный грозился взорвать бомбу
Инцидент произошел несколькими днями ранее, в секторе Буюканы. Бездомный мужчина, закрывшись в канализационном колодце, угрожал стрельбой и взрывом бомбы.
Инцидент произошел несколькими днями ранее, в секторе Буюканы. Бездомный мужчина, закрывшись в канализационном колодце, угрожал стрельбой и взрывом бомбы.
На место происшествия в срочном порядке прибыли бойцы спецназа Fulger и SMURD. Спустя несколько часов переговоров, мужчина согласился выйти на поверхность, при этом выяснилось, что боеприпасов у него не было.
«Обнаружили мужчину, который отказывался выйти на поверхность. Он грозился, что взорвёт бомбу. А когда приехавшие на место правоохранители вытащили его из колодца, он сообщил, что у него нет оружия и боеприпасов. Мужчину спасли, он получил необходимую медицинскую помощь. Теперь ведётся следствие», — рассказал полицейский Адриан Малик.