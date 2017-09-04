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12:49 (мск), источник: Actualitati.md

В Кишиневе бездомный грозился взорвать бомбу

Инцидент произошел несколькими днями ранее, в секторе Буюканы. Бездомный мужчина, закрывшись в канализационном колодце, угрожал стрельбой и взрывом бомбы.

Источник: Actualitati.md

На место происшествия в срочном порядке прибыли бойцы спецназа Fulger и SMURD. Спустя несколько часов переговоров, мужчина согласился выйти на поверхность, при этом выяснилось, что боеприпасов у него не было.

«Обнаружили мужчину, который отказывался выйти на поверхность. Он грозился, что взорвёт бомбу. А когда приехавшие на место правоохранители вытащили его из колодца, он сообщил, что у него нет оружия и боеприпасов. Мужчину спасли, он получил необходимую медицинскую помощь. Теперь ведётся следствие», — рассказал полицейский Адриан Малик.

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