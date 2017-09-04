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13:38 (мск), источник: Индикатор

Олени спасут тундру от глобального потепления

Изменение климата сокращает разнообразие растений в тундре, однако травоядные животные, например олени, могут смягчить негативные последствия глобального потепления.

Источник: Reuters

К такому выводу пришли авторы статьи, опубликованной в журнале Nature Communications.

Поедая высокие и широколистные растения, олени дают больше света другим видам, которые могут извлекать пользу из более теплого климата.
Элина Каарлейярви
Эколог из Университета Умео, руководитель исследования

Более ранние исследования показывали, что плотность растительности в тундре с потеплением увеличится, однако в прогнозах необходимо учитывать количество травоядных животных, обитающих на этих территориях. Чтобы проверить существовавшие предположения, ученые провели эксперименты, в ходе которых нагревали на 1−2°C отдельные участки тундры. Некоторые из них были защищены оградой от оленей и грызунов, а другие нет. Наблюдения проводились в течение пяти лет.

Оказалось, что на огороженных участках крупные растения использовали преимущества новых условий, разрастались и закрывали свет более мелким. Там же, где олени и грызуны поедали часть растений, небольшие виды могли выживать наравне с крупными.

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30 августа© Ньюстюб
1 комментарийк этой статье
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Комментарии1
Комментарии
1
А я опять Ванька, вот!
А если туда кроликов запустить, они и оленей слопают, вот!
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