Олени спасут тундру от глобального потепления

Более ранние исследования показывали, что плотность растительности в тундре с потеплением увеличится, однако в прогнозах необходимо учитывать количество травоядных животных, обитающих на этих территориях. Чтобы проверить существовавшие предположения, ученые провели эксперименты, в ходе которых нагревали на 1−2°C отдельные участки тундры. Некоторые из них были защищены оградой от оленей и грызунов, а другие нет. Наблюдения проводились в течение пяти лет.