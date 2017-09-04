Олени спасут тундру от глобального потепления
Изменение климата сокращает разнообразие растений в тундре, однако травоядные животные, например олени, могут смягчить негативные последствия глобального потепления.
Изменение климата сокращает разнообразие растений в тундре, однако травоядные животные, например олени, могут смягчить негативные последствия глобального потепления.
К такому выводу пришли авторы статьи, опубликованной в журнале Nature Communications.
Поедая высокие и широколистные растения, олени дают больше света другим видам, которые могут извлекать пользу из более теплого климата.
Более ранние исследования показывали, что плотность растительности в тундре с потеплением увеличится, однако в прогнозах необходимо учитывать количество травоядных животных, обитающих на этих территориях. Чтобы проверить существовавшие предположения, ученые провели эксперименты, в ходе которых нагревали на 1−2°C отдельные участки тундры. Некоторые из них были защищены оградой от оленей и грызунов, а другие нет. Наблюдения проводились в течение пяти лет.
Оказалось, что на огороженных участках крупные растения использовали преимущества новых условий, разрастались и закрывали свет более мелким. Там же, где олени и грызуны поедали часть растений, небольшие виды могли выживать наравне с крупными.