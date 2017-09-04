Красноярцев предупредили о сильном ветре до 22 м/с и заморозках до −3°С
Горожанам рекомендуется при усилении ветра не выходить из зданий.
Горожанам рекомендуется при усилении ветра не выходить из зданий.
Жителей Красноярска предупредили о неблагоприятных явлениях погоды. По данным регионального Центра управления в кризисных ситуациях МЧС России, 4 сентября по центральным районам края ожидаются порывы
Специалисты рекомендуют жителям соблюдать осторожность на улицах и дорогах города, а при усилении ветра держаться подальше от рекламных щитов, вывесок, зданий, крупных деревьев и не парковать вблизи них автомобили. Водителям нужно быть предельно внимательными на дороге и соблюдать скорость на дороге. Телефон Единой
Также на портале оперативной обстановки и прогноза ЧС сообщается, что в регионе с 5 по 7 сентября местами ожидаются заморозки до -1°С, -3°С.
По материалам