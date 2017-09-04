Участниками «Новой фабрики звезд» стали трое ростовчан

Они были отобраны на кастингах организаторами под руководством продюсера Виктора Дробыша из более чем 3 тыс. претендентов.
Все ростовские участники всерьез увлечены музыкой и рассчитывают на успешную карьеру в этой сфере. Так, Лолита Волошина играет на фортепиано, Владимир Идиатуллин играет на струнных инструментах: укулеле, акустической, электро- и бас-гитарах, а 23-летний Эльман Зейналов обладает прекрасным голосом.
Все 16 отобранных участников будут жить в специально оборудованном коттедже в Подмосковье, а за их судьбой будет наблюдать в эфире «Муз-ТВ» вся страна. Заниматься с ними будут хореограф Алла Духова, преподаватель по вокалу Владимир Коробка, учитель актерского мастерства Герман Сидаков. Также каждую неделю будут проходить отчетные концерты «Новой фабрики звезд».