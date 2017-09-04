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12:37 (мск), источник: Деловое сообщество

Участниками «Новой фабрики звезд» стали трое ростовчан

Три ростовчанина, 17-летняя Лолита Волошина, 23-летний Эльман Зейналов и 22-летний Владимир Идиатуллин, стали одними из 16 участников проекта «Новая фабрика звезд», который стартовал в минувшие выходные на телеканале «Муз-ТВ».

Они были отобраны на кастингах организаторами под руководством продюсера Виктора Дробыша из более чем 3 тыс. претендентов.

Все ростовские участники всерьез увлечены музыкой и рассчитывают на успешную карьеру в этой сфере. Так, Лолита Волошина играет на фортепиано, Владимир Идиатуллин играет на струнных инструментах: укулеле, акустической, электро- и бас-гитарах, а 23-летний Эльман Зейналов обладает прекрасным голосом.

Все 16 отобранных участников будут жить в специально оборудованном коттедже в Подмосковье, а за их судьбой будет наблюдать в эфире «Муз-ТВ» вся страна. Заниматься с ними будут хореограф Алла Духова, преподаватель по вокалу Владимир Коробка, учитель актерского мастерства Герман Сидаков. Также каждую неделю будут проходить отчетные концерты «Новой фабрики звезд».

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