Для станции метро «Алабинская» спроектируют зону досмотра и подъемники для маломобильных граждан

Аукцион на выполнение проектных работ по объекту: «Проектирование и строительство метрополитена в городском округе Самара», I очередь. Этап строительства 2 объявило Управление капитального строительства области.
Согласно аукционной документации, победителю аукциона предстоит до 20 декабря 2017 г. выполнить целый комплекс проектных работ.
Например, для обеспечения безопасности пассажиров в кассовом зале вестибюля № 2 будет запроектирована зона досмотра и специальные помещения на станции метрополитена «Алабинская» для компетентных органов по их требованиям.
Кроме того, проектировщикам будет необходимо предусмотреть на станции «Алабинская» в полном объеме мероприятия по доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения:
запроектировать подъемники для МГН на сходах № 1а и № 2а, с уровня кассового зала вестибюля № 2 на платформу; запроектировать на путях движения МГН двери и турникеты; запроектировать на путях движения МГН участки с покрытием из тактильных материалов.
Напомним, пассажиропоток в сутки в двух направлениях в первый год эксплуатации на перегоне ст. «Российская» — ст. «Алабинская» составил 52,4 тыс. пассажиров, пропускная способность ст. «Алабинская» в сутки в первый год эксплуатации — 26,1 тыс. пассажиров. На линии эксплуатируются шесть четырехвагонных составов, интервал движения — 7,5 мин.
Начальная максимальная стоимость контракта составляет 10 млн рублей.
Подрядчика должны определить 25 сентября.