Пуск дороги и благоустройство на месте реконструированного коллектора на улице Горная в Нижнем Новгороде планируется в октябре 2017 года

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Как сообщил журналистам после оперативного совещания в администрации Нижнего Новгорода генеральный директор ОАО «Нижегородский водоканал» Александр Прохорчев, в настоящее время рабочие приступили к последнему этапу по реконструкции коллектора на улице Горная — благоустройству.

Согласно информации, в настоящее время идёт засыпка коллектора грунтом, разрушенная часть заменена в полном объёме и в начале октября планируется полностью завершить строительство дороги и выполнить благоустройство этой территории. «Опоры освещения будут все стоять на местах. Коммуникации также все проложены на тех местах, на которых они и были. В октябре эту развязку мы запустим. ", — заверил Александр Прохорчев.

Директор «Нижегородского водоканала» также отметил, что сам коллектор уже запущен в эксплуатацию. «Он в рабочем состоянии находится. Сейчас будем демонтировать линии, по которым в период производства работ происходило водоотведение стоков», — пояснил он.

Ранее сообщалось, что на засыпку котлована, которую планируется начать 1 сентября, понадобится примерно месяц.