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13:35 (мск), источник: Вести - Санкт-Петербург

В Петербурге завершился второй сезон «Поющих мостов»

Мосты свое отпели. В Петербурге официально завершился второй сезон звукового шоу, которое все лето сопровождало разводку самой красивой переправы Петербурга.

«Поющие мосты» уже стали своеобразной традицией. Каждую ночь, а всего их в этом сезоне было почти, как в сказке, сто и одна, створы Дворцового поднимали под тематическую музыку. Организаторы старались подбирать композиции в зависимости от того, что происходило в городе. Так, в дни Кубка Конфедераций звучала музыка, связанная с футболом и спортом, в в дни празднования ВМФ, конечно же, морские мотивы. Последнюю в 2017 году музыкальную ночь так же связали с водной темой: трансляция звукового шоу началась с известной мелодии Андрея Петрова из фильма «Человек-амфибия» — «Эй, моряк!».

В следующем году организаторы обещают добавить в шоу новые элементы. Пока подробностей не сообщают, но есть задумка на День города развести мост уже под живую симфоническую музыку.

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