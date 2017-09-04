В Петербурге завершился второй сезон «Поющих мостов»

«Поющие мосты» уже стали своеобразной традицией. Каждую ночь, а всего их в этом сезоне было почти, как в сказке, сто и одна, створы Дворцового поднимали под тематическую музыку. Организаторы старались подбирать композиции в зависимости от того, что происходило в городе. Так, в дни Кубка Конфедераций звучала музыка, связанная с футболом и спортом, в в дни празднования ВМФ, конечно же, морские мотивы. Последнюю в 2017 году музыкальную ночь так же связали с водной темой: трансляция звукового шоу началась с известной мелодии Андрея Петрова из фильма «Человек-амфибия» — «Эй, моряк!».