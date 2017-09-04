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12:37 (мск), источник: Русская служба Би-би-си

Герцог и герцогиня Кембриджские ждут третьего ребенка

Герцог и герцогиня Кембриджские сообщили, что ждут третьего ребенка. Королева Елизавета II, как сообщается, была проинформирована.

Источник: Reuters

Как и в случае двух предыдущих беременностей герцогиня испытывает утреннее недомогание вследствие раннего токсикоза.

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Из-за этого Кейт вынуждена была отменить заранее запланированные мероприятия в Лондоне.

Сейчас она находится в Кенсингтонском дворце.

При остром токсикозе беременности может возникнуть необходимость дополнительной врачебной помощи.

Во время первой беременности Кейт была ненадолго госпитализирована с тяжелой формой токсикоза в клинику короля Эдуарда IV в центральном Лондоне.

У герцога и герцогини — двое детей.

Их первенцу — Джорджу четыре года, а дочери Шарлотте — два года.

BBC В данном материале на законных основаниях могут быть размещены дополнительные визуальные элементы. "Русская служба Би-би-си" не несет ответственности за их содержимое.
5 комментариевк этой статье
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Комментарии5
Комментарии
5
Иван Петров
Да хоть десятого.
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