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15:24 (мск), источник: Интерфакс

Работники McDonald’s в Великобритании впервые проведут забастовку

Москва. 4 сентября. INTERFAX.RU — Работники в Великобритании выйдут на забастовку впервые с 1974 года, когда компания начала работать в стране, протестуя против низкой оплаты труда и отсутствия гарантий трудоустройства, пишет The Guardian.

Источник: Reuters

В понедельник в забастовке примут участие 40 работников двух заведений McDonald’s — в Кембридже и Крейфорде (пригород Лондона).

Как заявил один из старейших профсоюзов Великобритании — Союз пекарей, работников пищевой отрасли и смежных специальностей, работники McDonald’s требуют повышения оплаты труда как минимум до 10 фунтов стерлингов ($13) в час, уверенности в продолжительности рабочего времени и признания членства в профсоюзе.

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McDonald’s в Великобритании активно использует договоры с сотрудниками без указания минимальной продолжительности рабочего времени (zero-hours contracts): почти 83 тыс. сотрудников, или три четверти персонала сети в стране, работают на основе таких контрактов. Подобные договоры повышают гибкость управления персоналом для работодателя, но создают существенные возможности для злоупотреблений и эксплуатации сотрудников.

По словам одного из участников забастовки, ему платят 7,6 фунта в час на основании такого договора он в среднем работает 35 часов в неделю, но ему едва хватает на жизнь даже с учетом того, что его кормят в McDonald’s бесплатно.

В поддержку забастовки выступил лидер лейбористов Джереми Корбин.

McDonald’s ссылается на то, что доля бастующих от общего числа сотрудников слишком невелика, поэтому спор будет рассматриваться в рамках внутренней процедуры.

По данным компании, в Великобритании работают 1249 заведений McDonald’s, численность персонала которых составляет около 115 тыс. человек. McDonald’s утверждает, что 86% из них добровольно согласились на контракты без указания минимальной продолжительности рабочего времени.

В минувшую субботы лейбористы и члены профсоюза провели акцию протеста перед британской штаб-квартирой McDonald’s.

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