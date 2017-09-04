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15:17 (мск), источник: РИА Новости

Академия в Татарстане станет «кузницей кадров» для исламского мира

КАЗАНЬ, 4 сен — РИА Новости, Радик Амиров. Болгарская исламская академия (БИА), открывшаяся в понедельник в Татарстане, станет «кузницей кадров» для всего исламского мира, заявили РИА Новости руководители духовых управлений мусульман России.

Источник: РИА Новости

«Мы верим, что академия станет по-настоящему крупным научно-исследовательским центром, раскрывающим всему миру гуманистический потенциал татарской богословской школы», — заявил РИА Новости глава Совета муфтиев России (СМР) Равиль Гайнутдин. Он подчеркнул, что государство «не оставило мусульман решать вызовы современности только им самим».

«Сегодня мы констатируем, что федеральная и республиканская власть сделали очень много для мусульман России, в том числе по финансированию БИА. Я напомню, что в 2015 году Соборная мечеть (в Москве — ред.) была торжественно открыта с участием президента России Владимира Путина», — отметил муфтий Гайнутдин.

В свою очередь муфтий Татарстана Камиль Самигуллин отметил, что отечественная школа исламского богословия, пережившая десятилетия гонений, вновь возрождается. «Несомненно, в этом заслуга органов государственной власти. Мы уверены, что БИА в скором времени станет кузницей мусульманских кадров для всего исламского мира, что, несомненно, скажется на авторитете России на международном уровне, в первую очередь, в странах арабо-мусульманского мира», — сказал Самигуллин.

По мнению заместителя муфтия Крыма Эсадуллаха Баирова, строительство Соборной мечети в Симферополе, а также открытие БИА — это «звенья одной цепи». «Мы видим, насколько власть, в том числе в моем родном Крыму, заинтересована в том, чтобы мы исповедовали свою религию в полном смысле этого слова — открыто, свободно, как граждане демократической страны», — сказал Баиров РИА Новости.

Заммуфтия Крыма подчеркнул, что до воссоединения с Россией «об этом можно было только мечтать». «После “крымской весны” мусульмане полуострова по-настоящему поняли, что должно и умеет делать государство для своих граждан. Сохранение традиций религии, духовное образование, возведение медресе, мечетей, открытие БИА — это и есть забота властей о верующих», — заключил он.

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