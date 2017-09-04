Сочинка Анна Мороз стала «Гламурной миссис Вселенная»
В минувшие выходные в южноафриканском Дурбане завершился конкурс «Миссис Вселенная», в котором принимали участие несколько россиянок, в том числе жительница Сочи Анна Мороз.
В минувшие выходные в южноафриканском Дурбане завершился конкурс «Миссис Вселенная», в котором принимали участие несколько россиянок, в том числе жительница Сочи Анна Мороз.
По итогам конкурса, в котором участвовали представительницы более 80 стран, сочинка вошла в число 25 самых красивых замужних женщин. Кроме того, Анна Мороз получила специальную премию «Гламурная Миссис Вселенная».
«Все 8 конкурсных дней были очень интересными, насыщенными и сложными в эмоциональном и физическом плане. Но я справилась и проверила свои силы! Я стала лучше, увереннее и даже умнее», — написала Анна Мороз на своей странице в Instagram.
Победу в конкурсе и звание «Миссис Вселенная» получила представительница Вьетнама.