В Ростове почтили память жертв Беслана
13 лет назад боевики захватили школу номер 1 в Беслане, тогда погибли 334 человека, в том числе 186 детей. Акция памяти жертв прошла накануне вечером в парке имени Горького.
13 лет назад боевики захватили школу номер 1 в Беслане, тогда погибли 334 человека, в том числе 186 детей. Акция памяти жертв прошла накануне вечером в парке имени Горького.
В центре Ростова установили стенды с фотографиями погибших. Школьники, студенты, представители общественных организаций зажгли свечи памяти. В конце акции на баннере «Скажем нет терроризму» появились десятки стикеров — так каждый желающий мог выразить свое мнение по отношению к страшной угрозе 21 века.
Сергей Баев, депутат