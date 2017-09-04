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13:35 (мск), источник: ГТРК "Дон-ТР"

В Ростове почтили память жертв Беслана

13 лет назад боевики захватили школу номер 1 в Беслане, тогда погибли 334 человека, в том числе 186 детей. Акция памяти жертв прошла накануне вечером в парке имени Горького.

В центре Ростова установили стенды с фотографиями погибших. Школьники, студенты, представители общественных организаций зажгли свечи памяти. В конце акции на баннере «Скажем нет терроризму» появились десятки стикеров — так каждый желающий мог выразить свое мнение по отношению к страшной угрозе 21 века.

Сергей Баев, депутат Ростовской-на-Дону Думы, руководитель РРО ВОО «Молодая гвардия Единой России»: «Терроризм не имеет лица, не имеет вероисповедания, не имеет какого-то государственного строя. Также как и исламские фундаменталисты несут ответственность, также должны нести другие лица, которые осуществляют террористические действия, геноцид. Все, кто страдает в результате незаконных действий, должны быть поминаемы, вспоминаемы, а те, кто в нынешнее время может стать жертвой терроризма, должны быть защищены».

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