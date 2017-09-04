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14:04 (мск), источник: Новый Калининград

В Калининграде назначили новых руководителей двух больниц

В Калининграде назначили новых руководителей двух медицинских организаций города.

Источник: Новый Калининград

Городскую станцию скорой медицинской помощи возглавил Алексей Стенин, Городскую больницу № 2 — Степан Миракян. Об этом корреспонденту «Нового Калининграда» сообщили в пресс-службе областного правительства в понедельник.

Алексей Стенин в 1983 году окончил Первый Московской государственный медицинский институт в качестве врача гигиениста-эпидемиолога. Более 20 лет работал в медицинских организациях Москвы и Московской области, в том числе Институте биофизики Минздрава СССР, Первом Московском государственном медицинском университете им. И. М. Сеченова, Научно-исследовательском институте питания РАМН.

В 2006—2008 годах возглавлял Калининградскую областную клиническую больницу, затем вновь трудился в Москве.

С 2011 года Алексей Стенин стал главным врачом Первой городской детской больницы на ул. Горького в Калининграде, где проработал до ее присоединения к Детской областной больнице. С марта 2017 года являлся руководителем Дорожной больницы на ст. Калининград ОАО «РЖД». Алексей Стенин удостоен почетного звания «Заслуженный работник здравоохранения РФ».

Выпускник одного из крупнейших медицинских вузов страны — Российского национального исследовательского медицинского университета им. Н. И. Пирогова — Степан Миракян начал свою трудовую деятельность в Москве — в Государственном научном центре колопроктологии. Затем работал в Российском научном центре хирургии им. Б. В. Петровского, Первом Московском государственном медицинском университете им. И. М. Сеченова. Защитил кандидатскую диссертацию по профилю «онкология».

В 2017 году Степан Миракян переехал в Калининград и принял участие в организации новых отделений онкологии и колопроктологии Центральной городской клинической больницы. Продолжает научную деятельность.

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