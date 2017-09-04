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13:45 (мск), источник: РИА "Воронеж"

В Лискинском районе открылась многофункциональная спортплощадка

На строительство потратили около 3,5 млн рублей.

Источник: РИА "Воронеж"

Многофункциональную спортивную площадку построили в селе Щучье Лискинского района. Об этом корреспонденту РИА «Воронеж» сообщил глава администрации Щучинского сельского поселения Николай Каплин в понедельник, 4 сентября.

Спортивная площадка оборудована для игры в баскетбол, волейбол и мини-футбол. Также там планируют установить тренажеры для уличных тренировок.

— Новую площадку планировали возвести на месте существующего школьного стадиона. Стадион решили оставить для проведения массовых мероприятий. Спортплощадку построили рядом с Домом культуры и сквером. Она удачно вписалась в зону отдыха щученцев, — рассказал Николай Каплин.

Спортплощадку построили методом муниципально-частного партнерства. Ведущее сельхозпредприятие района выделило около 2,4 млн рублей и 1,1 млн рублей добавили из бюджета сельского поселения.

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