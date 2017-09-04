В Лискинском районе открылась многофункциональная спортплощадка
На строительство потратили около 3,5 млн рублей.
На строительство потратили около 3,5 млн рублей.
Многофункциональную спортивную площадку построили в селе Щучье Лискинского района. Об этом корреспонденту РИА «Воронеж» сообщил глава администрации Щучинского сельского поселения Николай Каплин в понедельник, 4 сентября.
Спортивная площадка оборудована для игры в баскетбол, волейбол и
— Новую площадку планировали возвести на месте существующего школьного стадиона. Стадион решили оставить для проведения массовых мероприятий. Спортплощадку построили рядом с Домом культуры и сквером. Она удачно вписалась в зону отдыха щученцев, — рассказал Николай Каплин.
Спортплощадку построили методом