В Лискинском районе открылась многофункциональная спортплощадка

Источник: РИА "Воронеж"

Многофункциональную спортивную площадку построили в селе Щучье Лискинского района. Об этом корреспонденту РИА «Воронеж» сообщил глава администрации Щучинского сельского поселения Николай Каплин в понедельник, 4 сентября.

Спортивная площадка оборудована для игры в баскетбол, волейбол и мини-футбол. Также там планируют установить тренажеры для уличных тренировок.

— Новую площадку планировали возвести на месте существующего школьного стадиона. Стадион решили оставить для проведения массовых мероприятий. Спортплощадку построили рядом с Домом культуры и сквером. Она удачно вписалась в зону отдыха щученцев, — рассказал Николай Каплин.