Дорожники досрочно отремонтировали 4 участка трассы «Воронеж-Тамбов»

Источник: пресс-служба ФКУ "Черноземуправтодор"

Четыре участка автодороги Р-193 «Воронеж-Тамбов» досрочно отремонтировали и ввели в эксплуатацию. Работы завершились на месяц-два раньше намеченного, уточнили корреспонденту РИА «Воронеж» в пресс-службе ФКУ «Черноземуправтодор» в понедельник, 4 сентября. Один из обновленных участков дороги проходит через село Бабяково Новоусманского района, остальные три — через село Большой Самовец Эртильского района.

На участке с 10 по 19 км (Новоусманский район) прошло устройство тонкослойных битумо-минеральных покрытий. Работы позволяют обеспечить шероховатость, водонепроницаемость, износостойкость и плотность покрытия.

Ремонт стартовал в июне 2017 года, а закончился уже 15 августа — почти на месяц раньше запланированного. В эксплуатацию участок ввели на два дня раньше плана — 31 августа. Завершение ремонта подразумевает снятие ограничения движения и выполнение основных работ, участок вводят в эксплуатацию после окончания всех мелких работ, пояснили в пресс-службе «Черноземуправтодора».

На 93 — 101 км, 103 — 105 и 106 — 110 км автодороги в Эртильском районе с апреля 2017 года восстанавливали изношенные покрытия. Окончание работ планировалось на сентябрь, а ввод — на середину октября, однако участок ввели в эксплуатацию уже 11 августа. Все работы проводило АО «Дороги Черноземья» по заказу ФКУ «Черноземуправтодор».