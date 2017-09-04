Дорожники досрочно отремонтировали 4 участка трассы «Воронеж-Тамбов»
Работы в Новоусманском и Эртильском районах завершились на 1−2 месяца раньше.
Работы в Новоусманском и Эртильском районах завершились на 1−2 месяца раньше.
Четыре участка автодороги Р-193 «Воронеж-Тамбов» досрочно отремонтировали и ввели в эксплуатацию. Работы завершились на
На участке с 10 по 19 км (Новоусманский район) прошло устройство тонкослойных
Ремонт стартовал в июне 2017 года, а закончился уже 15 августа — почти на месяц раньше запланированного. В эксплуатацию участок ввели на два дня раньше плана — 31 августа. Завершение ремонта подразумевает снятие ограничения движения и выполнение основных работ, участок вводят в эксплуатацию после окончания всех мелких работ, пояснили в
На 93 — 101 км, 103 — 105 и 106 — 110 км автодороги в Эртильском районе с апреля 2017 года восстанавливали изношенные покрытия. Окончание работ планировалось на сентябрь, а ввод — на середину октября, однако участок ввели в эксплуатацию уже 11 августа. Все работы проводило АО «Дороги Черноземья» по заказу ФКУ «Черноземуправтодор».
Ремонт продолжается на участках Р-193 с 87 по 93 км. Он начался 15 августа и завершится в августе 2018 года. До 30 сентября 2017 года дорожники уложат