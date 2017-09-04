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13:53 (мск), источник: Volga News

В Шенталинском районе высадят 35 тыс. елей и 11,5 тыс. лиственниц

ГБУ «Самаралес» ищет подрядчика, который обеспечит поставку сеянцев ели и лиственницы. Информация об этом размещена на портале госзакупок.

Речь идет о поставке 35 тыс. саженцев ели и 11,5 тыс. лиственниц. Возраст сеянцев должен составлять один год.

Сеянцы необходимо будет доставлять в Шенталу с 15 сентября до 31 октября по заявкам заказчика.

Начальная максимальная сумма контракта — 381 тыс. рублей.

Подрядчика должны определить 11 сентября.

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